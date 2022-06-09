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Хвилю наступу на Сєверодонецьк ми збили, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко

9 червня, 2022 четвер
09:58
війна з Росією

Іван Тимочко, голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ розповів, що флангові міста біля Сєверодонецька, де ворог міг би розгорнути наступ або обійти місто, зараз перебувають під захистом української армії

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Станом на сьогодні більшу частину Сєверодонецька і найважливіше, що фланг з населеним пунктом Метьолкіне, повністю контролюють наші війська, це не дає можливості ворогу продовжувати свій наступ. Російські війська без успіху пробували переходити у наступ в районі Білогорівки. Деякі місця, які прострілюються ворогом, вже зменшені. Тобто основні та додаткові шляхи не перекриті і є можливість підвозити як резерви, так і зброю. Бійці, які знаходяться у Сєверодонецьку, де зараз пік нашого контрудару по ворогу, забезпечуються підвозом людей та техніки. Є можливість бути не тільки в обороні, а і постійно переходити у контрнаступ", - розказав Тимочко.

Голова Ради резервістів додав, що влада поставило завдання свойому командувачу у цьому напрямку взяти до 1 червня повністю Луганську область, чого їм не вдалося. І, навіть, ця ситуація призвела до того, що генерал-майор Кутузов, командувач першого армійського корпусу російської армії, особисто керував наступом і загинув біля Попасної, це теж той самий Луганський напрямок.

"Ворог по всій лінії Луганської області зараз проводить авіаційні та артилерійські удари.  Артилерія як українська, так і російська перебуває у постійному русі. По всьому напрямку, якщо брати Лисичанськ, Привілля, Воронове, Тошківка, Гірське, Комишуваха, Врубівка, Миколаївка – всі вони перебувають під артобстрілами. Ворог не може досягнути критичної переваги в артилерії, тобто зараз йде боротьба кількості з якістю. Наша артилерія, і це визнають самі росіяни, у рази фаховіша та ефективніша у тих кількостях, у яких вона є. Також маємо і приємні новини, що біля Берестового, по суті це є траса Бахмут – Лисичанськ, противника не тільки відкинули, але й добряче побили та змусили відійти", – зазначив голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ.

Іван Тимочко зауважив, що на сьогодні оточення ворогом не можливо, бо флангові міста біля Сєверодонецька, де вони могли б розгорнути наступ або обійти місто, зараз перебувають під захистом української армії. Тобто хвилю наступу на Сєверодонецьк збили, ворогу не вдалося перекрити трасу Бахмут – Лисичанськ. Відповідно казати, що у найближчому часі там змінитися ситуація, майже неможливо.

  • 6 червня Міністерства оборони України інформував, що у Сєверодонецьку артилерія ворога подекуди переважає українську в 10 разів, але ЗСУ витісняють окупантів.
  • 7 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку українські воїни стримують штурмові дії російських окупантів у районі Комишувахи.
  • 9 червня Генштаб ЗСУ передавав, що ворог провалив штурмові дії у Тошківці та продовжує штурм населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

Відео
Лисичанськ
траса
артилерія
Бахмут
артобстріл
Сєверодонецьк
Луганска область
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