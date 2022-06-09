Хвилю наступу на Сєверодонецьк ми збили, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Станом на сьогодні більшу частину Сєверодонецька і найважливіше, що фланг з населеним пунктом Метьолкіне, повністю контролюють наші війська, це не дає можливості ворогу продовжувати свій наступ. Російські війська без успіху пробували переходити у наступ в районі Білогорівки. Деякі місця, які прострілюються ворогом, вже зменшені. Тобто основні та додаткові шляхи не перекриті і є можливість підвозити як резерви, так і зброю. Бійці, які знаходяться у Сєверодонецьку, де зараз пік нашого контрудару по ворогу, забезпечуються підвозом людей та техніки. Є можливість бути не тільки в обороні, а і постійно переходити у контрнаступ", - розказав Тимочко.



Голова Ради резервістів додав, що влада поставило завдання свойому командувачу у цьому напрямку взяти до 1 червня повністю Луганську область, чого їм не вдалося. І, навіть, ця ситуація призвела до того, що генерал-майор Кутузов, командувач першого армійського корпусу російської армії, особисто керував наступом і загинув біля Попасної, це теж той самий Луганський напрямок.



"Ворог по всій лінії Луганської області зараз проводить авіаційні та артилерійські удари. Артилерія як українська, так і російська перебуває у постійному русі. По всьому напрямку, якщо брати Лисичанськ, Привілля, Воронове, Тошківка, Гірське, Комишуваха, Врубівка, Миколаївка – всі вони перебувають під артобстрілами. Ворог не може досягнути критичної переваги в артилерії, тобто зараз йде боротьба кількості з якістю. Наша артилерія, і це визнають самі росіяни, у рази фаховіша та ефективніша у тих кількостях, у яких вона є. Також маємо і приємні новини, що біля Берестового, по суті це є траса Бахмут – Лисичанськ, противника не тільки відкинули, але й добряче побили та змусили відійти", – зазначив голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ.



Іван Тимочко зауважив, що на сьогодні оточення ворогом не можливо, бо флангові міста біля Сєверодонецька, де вони могли б розгорнути наступ або обійти місто, зараз перебувають під захистом української армії. Тобто хвилю наступу на Сєверодонецьк збили, ворогу не вдалося перекрити трасу Бахмут – Лисичанськ. Відповідно казати, що у найближчому часі там змінитися ситуація, майже неможливо.

6 червня Міністерства оборони України інформував, що у Сєверодонецьку артилерія ворога подекуди переважає українську в 10 разів, але ЗСУ витісняють окупантів.

7 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку українські воїни стримують штурмові дії російських окупантів у районі Комишувахи.

9 червня Генштаб ЗСУ передавав, що ворог провалив штурмові дії у Тошківці та продовжує штурм населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.