Про це йдеться на сайті представництва президента України в АР Крим.

У Представництві заявили, що Київ засуджує незаконні дії так званих правоохоронних органів, які підконтрольні окупаційній адміністрації Криму та Севастополя, щодо затримання 14 людей біля будівлі так званого Верховного Суду у Сімферополі. Там тривав розгляд апеляції у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.

Зазначається, що вже відомо про щонайменше 14 затриманих. Серед них - батьки Азіза Ахтемова - Зарема та Ескендер Ахтемови, журналісти "Кримської солідарності" - Лутфіє Зудієва і Куламет Ібраїмов, родичі Нарімана Джеляла та громадські активісти, серед яких є особи з інвалідністю.

"Подібні "рішення" направлені виключно на ізоляцію затриманих та залякування родичів, журналістів та активістів, які відстоюють права та свободи своїх рідних чи співвітчизників, а також висвітлюють свавільні дії окупантів. Висловлюємо підтримку затриманим, підсудним та їх родинам. Україна робитиме усе задля деокупації Криму та притягнення винних у свавільних затриманнях, винесенні політично-мотивованих рішень та інших порушення прав і свобод наших співгромадян до відповідальності", - йдеться у повідомленні представництва.

Там додали, що Україна порушуватиме питання незаконних дій та порушень прав людини на майданчику Кримської платформи.

"Звертаємось до всього міжнародного співтовариства щодо реагування на чергові прояви порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та об’єднати зусилля задля якнайшвидшого припинення переслідування Російською Федерацією першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та інших громадян України з політичних мотивів", - наголосили у представництві президента України в АР Крим.

Що відомо про справу Нарімана Джеляла і братів Ахтемових

4 вересня 2021 року в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки. Після цього політика вивезли до "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополь".

6 вересня 2021 року російський окупаційний суд у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, до нього залучалися брати Ахтемови і Джелялов.

Згодом, захист Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Пізніше окупанти поставили Джелялова на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів". 8 жовтня 2021 року стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.

8 листопада 2021 року йому пред'явили звинувачення у контрабанді вибухового пристрою "через митний кордон Митного союзу". Після пред'явлення нового звинувачення Джелялова допитали як обвинуваченого, проте він скористався своїм правом не давати свідчень.

18 січня 2022 року Джелялов ознайомився із матеріалами кримінальної справи, яку відкрили проти нього в окупаційному суді в Криму, та заявив, що його арешт - це незаконне переслідування. Він зазначив, що у матеріалах немає прямих, об'єктивних доказів звинувачень. Слідство опирається на припущення, які не доводять ні умислу, ні мотивів. А це, за його словами, означає відсутність складу злочину.

25 січня 2022 року окупаційний суд у Криму залишив Джелялова та братів Ахтемових у СІЗО до 23 лютого того ж року. Засідання пройшло у закритому режимі, а суд посилили спецпризначенцями Федеральної служби виконання покарань РФ.

13 вересня 2022 року прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру "старшому слідчому" та "судді", які незаконно переслідували кримського активіста та політика Нарімана Джеляла.

21 вересня 2022 року окупаційний Верховний Суд Криму виніс незаконний вирок Наріману Джелялу та братам Ахтемовим. Їх звинуватили у вчиненні "диверсії" на газопроводі в Перевальному на території тимчасово окупованого Криму та засудили:

Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі;

Асана Ахтемова до 15 років позбавлення волі;

Азіза Ахтемова до 13 років позбавлення волі.

На наступний день, 22 вересня 2022 року, вироки псевдосудів засудив Євросоюз. У заяві відзначили, що окупаційна влада особливо активно переслідує саме представників кримськотатарського народу і ці дії посилилися з початку повномасштабної війни РФ проти України.