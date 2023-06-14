Про це пише Reuters.

За даними звіту Управління верховного комісара ООН у справах біженців, зростання кількості вимушено переміщених осіб на приблизно 19 мільйонів до досягнення позначки 108,4 мільйона до кінця минулого року визнається найбільшим річним збільшенням в історії.

Відтоді це число ще зросло до 110 мільйонів, в основному через конфлікт у Судані.

"Це справжній обвинувальний вирок щодо стану нашого світу, коли нам потрібно повідомляти про це. Ми живемо в дуже поляризованому світі, де міжнародна напруженість вливається в гуманітарні питання", - сказав Гранді.

Згідно зі звітом про вимушене переміщення, протягом двох десятиліть до початку конфлікту в Сирії у 2011 році глобальний рівень вимушено переміщених осіб та біженців був відносно стабільним, становлячи приблизно 40 мільйонів. Однак з початком конфлікту ці числа почали зростати щороку, і зараз вони збільшилися більш ніж удвічі. Зараз, згідно зі звітом, більш ніж одна людина з кожних 74 у світі є вимушено переміщеною.