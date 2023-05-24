Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Ідеться про грантову програму, яку з 2021 року реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.

“Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом”, — наголосила Верещук.

За її словами, з 2021 року понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень.

У Мінреінтеграції зазначили, що сприятимуть залученню до грантової програми інших міжнародних донорів задля інтеграції ВПО у нові громади.