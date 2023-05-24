Україна отримає 17 млн євро на житло для переселенців
Міжнародні донори у 2023 році нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб
Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
Ідеться про грантову програму, яку з 2021 року реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
“Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом”, — наголосила Верещук.
За її словами, з 2021 року понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень.
У Мінреінтеграції зазначили, що сприятимуть залученню до грантової програми інших міжнародних донорів задля інтеграції ВПО у нові громади.
- З 1 лютого в Україні оновили правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
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