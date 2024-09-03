Актор і військовий Андрій Валенський після поранення на Донеччині показав фото з реабілітації

Про це він написав у себе в instagram.

Український актор театру і кіно Андрій Валенський, який долучився до ЗСУ та влітку отримав поранення між Кліщіївкою та Іванівським під час виконання бойового завдання, зараз перебуває у Львові. Тут воїн проходить планову реабілітацію.

На знімку Валенський стоїть біля крісла колісного.

Фото: instagram Андрія Валенського

"Я вже трохи залізний і неабияк загартований. Я дуже дякую вам усім за розголос моєї історії, за ваші донати, за ваші слова підтримки, на них і тримаюсь! Дякую всім тим, хто відвідував мене, з вашою допомогою я відновлююсь з надшвидкістю", - підписав він фото.

Військовий також зазначив, що сьогодні ввечері закриває банку для донатів, а за витрачені на лікування гроші потім надасть детальні звіти.

"Буду тримати вас у курсі всіх етапів моєї реабілітації! Я ще деякий час у Львові, тому буду радий, якщо знайдете змогу відвідати мене", - додав Валенський.

Як раніше повідомлялося, на Донеччині Андрій Валенський отримав тяжкі поранення. В нього черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно.

