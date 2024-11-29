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Алек Болдвін відмовився від гонорару за фільм "Іржа", на зйомках якого застрелив українку Гатчінс

Дар'я Тарасова
29 листопада, 2024 п'ятниця
15:29
Кіно Алек Болдвін

Американський актор Алек Болдвін, який 3 роки тому смертельно поранив українську операторку Галину Гатчінс на зйомках вестерну "Іржа", зізнався, що не буде дивитися фільм

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю Variety.

Нещодавно на кінофестивалі EnergaCamerimage у Торуні, Польща, відбулася премʼєра вестерну "Іржа" режисера Джоела Соузи, на зйомках якого загинула 42-річна українська операторка Галина Гатчінс. 66-річний американський актор Алек Болдвін зробив смертельний постріл у жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік.

Болдвін поділився думками щодо виходу фільму. Він назвав відвертою брехнею інформацію, яка побутує в медіа, начебто хтось нажився на розповсюдженні фільму. Сам актор навіть відмовився від свого гонорару. За словами Болдвіна, продовження знімального процесу після загибелі операторки принесло шкоду його здоровʼю.

"Щоб закінчити фільм — і це єдине, що я можу сказати про це, тому що я маю ще одну [цивільну] справу, яка очікує розгляду, — ми поїхали до Монтани. Усі мої лікарі казали мені не їхати — спеціалісти з психічного здоров'я, кардіологи. Я маю на увазі, що я був дуже хворий після цього деякий час, фізично виснажений і хворий. Але я поїхав. Я сказав Джоелу: "Ти збираєшся це зробити? Якщо ти вважаєш, що це важливо зробити, то я зроблю це. Якщо єдиний спосіб залагодити справу з чоловіком [Гатчінс] і спадкоємцями — це закінчити фільм, зробімо це". Отже, ми їдемо до Монтани. Ми закінчуємо… І я відмовився від свого гонорару. Я повернув їм гонорар у бюджеті. Я відмовився від усіх своїх бекендів. Я віддав її чоловікові. Це його фільм. Я вважаю, що її чоловік є єдиним власником фільму, хоч я можу помилятися. Все було зроблено з огляду на це", - зазначив Болдвін.

Він поділився, що не бачив остаточну версію фільму, проте сподівається, що стрічка поверне гроші інвесторам. Актор уточнив, що чоловік Галини Метт Гатчінс має всі права на фільм.

Болдвін також заявив, що не хоче поки дивитися фільм.

"Прямо зараз – ні. Тільки тому, що це, очевидно, найважче, з чим я мав справу у своєму житті. Окрім самих жертв, найбільше мене ранить те, що це зробило з моєю дружиною. Моя дружина була дуже травмована цим. Було багато болю. Коли ви одружені з кимось, і все йде досить добре, і у нас семеро дітей... і земля йде з-під ніг. Це дуже лякає та дуже турбує. І ми намагаємося набратися сил, щоб уникнути всього цього. Тому що фільм не стоїть сам по собі. Він завжди буде затьмарений цим", - наголосив він.

Він додав, що єдине, чого він зараз хоче, - це щоб усе, повʼязане з фільмом "Іржа", залишилося в минулому, і він міг "зайнятися іншими справами та стати батьком для своїх дітей".

Раніше повідомлялося, що після поновлення роботи над фільмом сценарій переписали і сцену, під час репетиції якої сталася трагедія, видалили.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною в ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. 

12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдвіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Гутьєррес-Рід все ще подає апеляцію на багатьох інших підставах. У вересні спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.

Теги:
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Світ
Культура
Кримінал
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