Головна Кіно Дженніфер Еністон зізналась, що вони з зірками серіалу "Друзі" оплакували Меттью Перрі задовго до його смерті

Дженніфер Еністон зізналась, що вони з зірками серіалу "Друзі" оплакували Меттью Перрі задовго до його смерті

Дар'я Тарасова
12 серпня, 2025 вiвторок
13:48
Кіно На фото: Меттью Перрі та Дженніфер Еністон

Американська акторка Дженніфер Еністон розповіла про багаторічну боротьбу колеги за серіалом "Друзі" Меттью Перрі із залежністю і відзначила, що частина її радіє, що все скінчилося, і він більше не страждає

Зміст

Про це вона розповіла в інтервʼю Vanity Fair.

Зірка серіалу "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон дала велике інтервʼю, в якому обговорила все: від ролей на екрані до досвіду бути об'єктом уваги таблоїдів у 2000-х роках через особисті стосунки. Еністон також розповіла про багаторічну боротьбу Перрі із залежністю.

"Ми зробили все, що могли, коли могли, – сказала Еністон про свої зусилля та зусилля своїх колег. – Але було майже таке відчуття, ніби ми довго оплакували Меттью, бо його боротьба з цією хворобою була справді важкою для нього. Як би важко це не було для всіх нас і для шанувальників, є частина мене, яка думає, що це на краще. Я рада, що він позбувся цього болю".

Перрі у своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" також розповідав про підтримку в боротьбі з наркозалежністю, яку йому надавали колеги з серіалу "Друзі".

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано  п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.

У серпні лікар Марк Чавес уклав угоду з прокуратурою про визнання провини у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі. Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря Пласенсії, з яким він працював, щоб продати кетамін актору. 

У вересні суд призначив дату розгляду справи лікаря Сальвадора Пласенсії та наркодилерки Джасвін Сангхи за звинуваченням у смертельному передозуванні зірки "Друзів" Метью Перрі. 
 

 

