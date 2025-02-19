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Фільм "Ущелина" (The Gorge), 2025 року

Олена Чернінька
19 лютого, 2025 середа
13:20
Кіно "Ущелина" / "The Gorge" (2025)

Леві (Майлз Теллер) і Драса (Аня Тейлор-Джой) — елітні снайпери з різних світових держав, яких призначили охороняти титульну локацію — величезну ущелину

Зміст

"Ущелина" (The Gorge) (2025)

"Ущелина" — це найкращий комбінований фільм. Наукова фантастика, романтика, війна та жахи зібрані в одній упаковці. Що The Gorge вміє найкраще, так це формувати персонажа. Аня Тейлор-Джой і Майлз Теллер наділені справжньою зірковою силою та чудовою хімією. Екшн-послідовність приголомшує.

Скотт Дерріксон багато чого навчився під час свого виробництва Marvel щодо створення багаторівневого гострого проекту для широкої аудиторії. The Gorge  веде історію про двох людей, розділених непрохідним простором, які закохуються. Це підкреслює метафору буквальним каньйоном між двома героями та наповнює цей каньйон мстивими мутантами…

Актори The Gorge:

Аня Тальор-Джой грає Драсу, литовського снайпера, який виконує мокру роботу для КДБ. Вона вбивця другого покоління, яка ночами не спить.

Майлз Теллер грає Леві, американського найманця, на рахунку якого сотні скальпів. Він самотній, обтяжений роботою і позбавлений прихильностей.

Сігурні Вівер грає Варфоломія, таємничого привида, керівника операцій Леві, який дає Леві цю секретну місію.

Вільям Г’юстон грає Ерікаса, батька Драси, який бере на себе емоційний тягар вбивств Драси, щоб їй не довелося жити з цими муками.

Дірісу грає Джей Ді, британського солдата, чий час на посту біля ущелини завершився. Тепер він повинен передати свої знання про зміну зміні Леві.

Короткий зміст The Gorge:

Ми знайомимося з Драсою, коли вона успішно знищує білоруського збройового магната, утверджуючи свій смертоносний навик. Повертаючись з завдання, вона відвідує батька на могилі її матері, щоб передати гільзу, яка означає вбивство. Ерікас стверджує, що гільза є символічною трансакцією тягаря провини за вбивство іншої людини. Мішечок, який він має, повний її використаних снарядів.

По всьому світу Варфоломій викликає Левія на місію. Це не мокра робота цього разу, але потрібен хтось із смертоносними снайперськими навичками. Його резюме прикрашене трофеями з важких завдань, і дистанційне однорічне призначення не буде проблемою, тому що він не залишить нікого вдома, хто сумуватиме за ним.

І Драса, і Леві перебувають на протилежних сторонах оповитої туманом прірви. JD радий бачити Леві, оскільки його однорічна ротація закінчилася. Сторожові пости з обох боків каньйону добре озброєні автоматизованими системами захисту, призначеними для того, щоб не дати всьому, що знаходиться в ущелині, вийти. Джей Ді повідомляє Леві, що він вважає, що вони охороняють портал до пекла, а потім відправляється на зворотний рейс додому. Леві потрібно лиш переконатися, що з ущелини нічого не виходить, і не контактувати з вежею з іншого боку.

Драса отримує ті самі інструкції. Але в той час як Леві є солдатом, який не порушить правила, Драса є вільним найманцем і порушує протокол. Після кількох місяців витріщання один на одного вона привертає увагу Леві написаними від руки "флешкартками". Вони знайомляться один з одним за допомогою письмових знаків і за допомогою бінокля. Коли один із їхніх переговорів переривається через появу мутантів, які піднімаються на скелі, спалахує масштабна перестрілка, і двоє солдатів влучним вогнем завдають ударів по стінах каньйону.

Тепер довіра зміцнилася, і вони закохані один в одного. Леві вигадує спосіб переправитися на зіплайні, щоб відвідати іншу сторону ущелини. Місяці їхніх залицянь за картками завершилися вечерею з тушкованим кроликом і танцями всю ніч. Коли Леві повертається до своєї сторони, хтось з’являється з темряви, щоб перерізати його зіплайн. Його парашут розкривається, і він зникає в тумані. Драса занурюється в каньйон слідом за ним. Там вони відкривають жахливі таємниці десятиліть…

 

 

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