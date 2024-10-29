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Фільми "Степне" та "Редакція" отримали гран-прі фестивалю українського кіно у Варшаві

Дар'я Тарасова
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:55
Кіно Фільм "Редакція"

У Польщі завершився девʼятий кінофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy, на якому цьогоріч показали 69 українських стрічок

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

У Варшаві з 21 по 27 жовтня проходив 9-й кінофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy. Загалом на заході було представлено 69 українських стрічок. Головними переможцями у конкурсі художніх фільмів стали фільми "Степне" режисерки Марини Вроди та "Редакція" Романа Бондарчука. Вони розділили гран-прі.

"Степне" розповідає про кілька днів з життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю вмираючою мамою.

​​Сюжет фільму "Редакція" розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. У його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. На носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

Відзнаки отримали також отримали картини "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва та "Назавжди, назавжди" Анни Бурячкової.

Головна нагорода у конкурсі документальних фільмів дісталася "Сентиментальній подорожі до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка. Відзнаку отримав фільм "Все має жити" режисера Тетяни Дородніциної та Андрія Литвиненка

У конкурсі короткометражних фільмів нагороду отримав фільм "Чисте небо" режисера Мацея Кундери.

Відзнаки також вручили стрічкам "Ми вдома" режисера Романа Краснощока, "Пострижини" режисерки Ганни Баути-Янковяк та "Несміяна" режисерки Юлії Лиманської.

За підсумками глядацького голосування найкращим ігровим фільмом став "Уроки толерантності" режисера Аркадія Непиталюка. Найкращим документальним фільмом - "Кипарис" режисера Миколи Носка.

З 1 по 17 листопада Ukraina! Festiwal Filmowy продовжиться в онлайн-форматі.

Теги:
Культура
Польща
кінофестиваль
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