Фільм "Степне" став переможцем національного конкурсу кінофестивалю "Молодість"

Про це повідомляється у facebook кінофестивалю.

Режисерка Марина Врода отримала "Скіфського оленя" за дебютну повнометражну стрічку "Степне". Фільм став переможцем національного конкурсу кінофестивалю "Молодість", який цього року пройшов у Гамбурзі, Німеччина.

"Степне" розповідає про кілька днів з життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю вмираючою мамою.

"Я вдячна своїм колегам, тому що із задоволенням подивилася всі фільми. Кожен з цих фільмів дуже важливий для нас сьогодні. Я сподіваюся, що наступного року ми знайдемо якесь рішення і продовжуватимемо знімати кіно. Багато наших колег сьогодні йдуть на фронт, в тому числі й жінки. Звичайно, якщо ми маємо певний привілей працювати та презентувати свої роботи, я відчуваю відповідальність за те, що роблю. Я вдячна своїм колегам і всім людям, які захищають нашу країну і дають можливість продовжувати наше життя. Дуже приємно отримати нагороду, і дякую журі за цю підтримку. Також я хочу подякувати кінофестивалю "Молодість" за те, що ви робите для українського кіно, і як ви намагаєтеся підтримати нас не тільки в Україні, а й за кордоном", — зазначила режисерка.

Як пише "Суспільне Культура", в обґрунтуванні журі наголосили, що "Степне" - це "свідчення неймовірної уваги режисерки до деталей, демонстрація майстерного атмосферного сторітелінгу та блискучої операторської роботи".

"Кожен кадр ретельно відібраний і підсилює значущість режисерської роботи. Цей фільм є гострим дослідженням ідентичності, пам'яті та зв'язків, які резонують з аудиторією", — додали члени журі.

"Степне" має нагороду кінофестивалю в Трієсті (Італія), де його визнали найкращим фільмом, а також приз за найкращу режисерську роботу Міжнародного кінофестивалю в Локарно (Швейцарія).

Спеціальну відзнаку здобув фільм Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли" за "майстерну екранізацію українського письменника Андрія Куркова".

До складу журі національного повнометражного конкурсу увійшли продюсерка Наталія Лібет, режисерка й продюсерка Анастасія Буковська та кіноексперт Денніс Рух.

Також у конкурсі змагалися стрічки:

"Редакція", режисер Роман Бондарчук;

"БожеВільні", режисер Денис Тарасов;

"Дім за склом", режисер Тарас Дронь;

"Киснева станція", режисер Іван Тимченко.

Фільмом-закриттям конкурсу стала документальна стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової.

У 2024 році кінофестиваль пройде в Києві — з 26 жовтня до 3 листопада під гаслом "Кіно, що залишає сліди".

Кінофестиваль "Молодість" був заснований у 1970 році. Це одна з найбільших кіноподій у Східній Європі. Відкриття та церемонія нагородження переможців 53-го кінофестивалю "Молодість" пройдуть у Будинку кіно в Києві.

Гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми - $5 тис. та статуетка "Скіфський олень". Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., а переможці також отримають статуетки "Скіфський олень".

Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолить іранський режисер Мохаммад Расулоф. На початку травня Расулофа засудили до восьми років ув'язнення, побиття батогами, штрафу та конфіскації майна.

Але згодом стало відомо, що кінорежисер Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану, щоб уникнути тюремного увʼязнення.