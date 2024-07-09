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Голлівудська акторка Джессіка Честейн та зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано підтримали Україну після масованого удару РФ

9 липня, 2024 вiвторок
11:04
Кіно

Популярні американські акторки емоційно відреагували на наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" та закликали донатити на підтримку України

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Відповідні дописи зірки поширили в instagram.

Американська акторка, зірка фільмів "Прислуга" і "Інтерстеллар" Джессіка Честейн в instagram прокоментувала російську атаку на Україну 8 липня. Акторка поділилась із 5,4 млн підписників новиною про влучання Росії в дитячу лікарню у Києві.

"Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві у 2022 році. Сьогодні вранці російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими з найбільш хворих дітей з усієї країни", - написала вона.

Зірка також додала посилання на фонд "Охматдиту", за яким її підписники можуть задонатити на підтримку дитячої лікарні. Вона виклала велику кількість знімків у сторіс, які демонструють наслідки російського ракетного удару по українських дітях.

Зірка серіалу "Усі жінки ‒ відьми" Алісса Мілано також відреагувала на обстріл. Вона поширила в instagram скриншот з новини, на якому розміщене фото руйнувань "Охматдиту". У заголовку також наголошується, що Росія вбила 31 людину.

У своїх сторіс вона також прикріпила відеорепортажі з обстріляної лікарні та поширила посилання для донатів.

Раніше вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс поділився зі своєю 3-мільйонною аудиторією страшними кадрами з Києва, який 8 липня атакувала РФ.

Внаслідок ракетної атаки 8 липня в Києві є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням

Про ситуацію в Кривому Розі читайте за цим посиланням

Про наслідки російського удару по Дніпру читайте за цим посиланням.   

Росіяни вранці вдарили по підприємству в Покровську. Є загиблі. Докладно про наслідки читайте за цим посиланням

Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.

Теги:
Культура
Україна
підтримка України
ракетний удар
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