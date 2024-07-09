Голлівудська акторка Джессіка Честейн та зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано підтримали Україну після масованого удару РФ
Популярні американські акторки емоційно відреагували на наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" та закликали донатити на підтримку України
Відповідні дописи зірки поширили в instagram.
Американська акторка, зірка фільмів "Прислуга" і "Інтерстеллар" Джессіка Честейн в instagram прокоментувала російську атаку на Україну 8 липня. Акторка поділилась із 5,4 млн підписників новиною про влучання Росії в дитячу лікарню у Києві.
"Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві у 2022 році. Сьогодні вранці російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими з найбільш хворих дітей з усієї країни", - написала вона.
Зірка також додала посилання на фонд "Охматдиту", за яким її підписники можуть задонатити на підтримку дитячої лікарні. Вона виклала велику кількість знімків у сторіс, які демонструють наслідки російського ракетного удару по українських дітях.
Зірка серіалу "Усі жінки ‒ відьми" Алісса Мілано також відреагувала на обстріл. Вона поширила в instagram скриншот з новини, на якому розміщене фото руйнувань "Охматдиту". У заголовку також наголошується, що Росія вбила 31 людину.
У своїх сторіс вона також прикріпила відеорепортажі з обстріляної лікарні та поширила посилання для донатів.
Раніше вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс поділився зі своєю 3-мільйонною аудиторією страшними кадрами з Києва, який 8 липня атакувала РФ.
Внаслідок ракетної атаки 8 липня в Києві є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням
Про ситуацію в Кривому Розі читайте за цим посиланням
Про наслідки російського удару по Дніпру читайте за цим посиланням.
Росіяни вранці вдарили по підприємству в Покровську. Є загиблі. Докладно про наслідки читайте за цим посиланням
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