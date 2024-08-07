Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" зʼявилась на Netflix

Про це повідомило Держкіно.

Український фільм режисерки Ольги Ряшиної "Я, "Побєда" і Берлін" за однойменною книжкою лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка зʼявився на платформі Netflix. Комедія занурює в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми. Особливою родзинкою картини є культова музика "Скрябіна".

Стрічка розповідає про пригоди під час непередбачуваної подорожі до Берліна юного Кузьми Скрябіна у компанії друзів. За сюжетом, за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

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Роль молодого Кузьми виконав Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. У фільмі звучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти"; Monatik – "Старі фотографії"; "Без обмежень" – "Мовчати"; Alina Pash – "Чекаю ночі"; Dzidzio – "То моє море"; "Антитіла" – "Чорнобиль форева"; Adam – "Говорили і курили", "ТНМК" - "Кольорова".