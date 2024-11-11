Комік Тім Діллон, який знявся у "Джокері 2", назвав його найгіршим фільмом в історії

Про це пише Metro.

Драматичний мюзикл режисера Тодда Філіпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою у головних ролях зібрав у прокаті $204 млн. Перший фільм "Джокер" мав касові збори понад $1 млрд, тож дефіцит другої частини становить майже $800 млн.

Під час виступу в подкасті The Joe Rogan Experience американський комік Тім Діллон, який зіграв невелику роль - одного з охоронців притулку Аркгема, публічно назвав фільм "жахливим" та таким, який "навіть не можна дивитися" з погляду розважальної цінності. Він заявив, що стрічка "не мала сюжету".

За словами Діллона, він та інші актори, які працювали над "Джокером 2", розкритикували фільм, коли ще працювали над ним.

"Ми сиділи там, я та інші хлопці, одягнені в костюми охоронців, тому що ми працювали в притулку Аркгема. Я звертався до одного з них, ми чули цю маячню і я йшов. І вони сказали: "Це буде бомба, чоловіче". Я сказав: "Це найгірше, що я коли-небудь бачив". Ми обговорювали це під час обіду і запитували: "Який сюжет? Є сюжет? Я не знаю, я думаю, що він закохується в неї у в'язниці?", - пригадав розмови з колегами Діллон.

Ведучий Джо Роган іронічно припустив, що люди можуть все-таки захотіти подивитися фільм через його погану репутацію. Але Діллон заперечив: "Це навіть не можна дивитися. Ось наскільки він жахливий".

Діллон також розкритикував фільм як "найаморальнішу річ, яку він коли-небудь бачив у своєму житті," і як "марну трату часу", якщо він був зроблений на знак протесту проти своїх перших шанувальників, а також тому, що режисер Філліпс міг не хотіти повертатися до продовження.

Цю теорію нещодавно також висунув режисер Квентін Тарантіно, де він стверджував, що "сам Джокер був режисером фільму".

"Тодд Філліпс — це Джокер. Джокер зняв фільм. Вся концепція, навіть те, як він витрачає гроші студії, він витрачає їх так, як витрачав би їх Джокер, розумієте?", - наголосив Тарантіно.

Касові збори стрічки "Джокер 2" Тодда Філліпса у другий вік-енд впали на 81%, що стало найгіршим показником для фільму, створеного про персонажа DC.

Через рекордно низькі касові збори фільму "Джокер: Божевілля на двох" він вийде на цифрових платформах раніше, ніж очікувалося. Фільм вийшов у світовий прокат 4 жовтня, зібравши в перший вік-енд приблизно $40 млн у США, що майже вдвічі менше, ніж "Джокер" у 2019 році. За очікуваннями Warner Bros., драма мала зібрати $70 млн у перший вік-енд прокату, тому в студії були "приголомшені та дуже розчаровані" результатами.

Раніше повідомлялося, що американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса. Вона має намір швидко зайнятися новими проєктами, щоб відвернути увагу від провалу "Джокера 2".

Як повідомлялося, бюджет "Джокера: Божевілля на двох" становить $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.



