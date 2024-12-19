На Берлінале-2025 працюватиме український національний стенд
На Берлінському міжнародному кінофестивалі, який наступного року відбудеться з 13 по 23 лютого, українське кіно буде представлене національним стендом
Про це повідомляє Держкіно.
Україна розпочала підготовку національного стенда для 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Український національний стенд представлять на European Film Market.
Берлінале у 2025 році проходитиме з 13 по 23 лютого.
"У часи, коли Україна бореться за свою незалежність, участь у міжнародних платформах стає важливим кроком до підтримки та розвитку національної культури. Український національний стенд на European Film Market стане центром зустрічі для всіх, хто бажає підтримати та популяризувати українське кіно на світовій арені", - заявили в Держкіно.
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