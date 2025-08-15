Netflix випустив трейлер другої частини другого сезону "Венздей"

Трейлер опублікували на YouTube.

Netflix показав трейлер наступних чотирьох епізодів другого сезону "Венздей". У ньому повертається директорка Лариса Вімс, яку зіграла Гвендолін Крісті, яка померла у фіналі першого сезону.

У трейлері Венздей (Дженна Ортега) прокидається від коми, в яку вона впала після того, як Тайлер (Хантер Дуен) викинув її з вікна психіатричної лікарні "Віллоу Гілл". Вімс, одягнена як медсестра, вітає її: "Вставай, соня! Готова до купання?.

Раптом Венздей та Вімс опиняються у казковому відкритому просторі з дверима, які, здається, нікуди не ведуть, та масивною статуєю голови горгони з каміном у роті.

"Це не пекло, міс Адамс, але я розумію ваше збентеження", — каже Вімс.

"Якщо я не мертва, то чому ви тут?", - питає Венздей.

Вона чує у відповідь: "Тому що я твій новий духовний провідник. Сюрприз!"

Венздей нарешті пояснює Енід (Емма Маєрс), що вона в небезпеці після того, як приховувала це від неї під час першої частини. Коли вона каже, що Тайлер планує вбити їх обох, але що вона збирається все виправити, Енід відповідає: "Виправити? Ти причина, чому він втік".

З'являється Вімс і каже Венздей, що Енід має рацію, але Енід не може її бачити. Венздей, Енід та інші проходять через Невермор та Джерихон, а Вімс каже закадровим голосом: "Якщо ти не поспішиш, тобі нічого буде рятувати".

Трейлер закриває голос Леді Гаги, який промовляє: "Обережно, доведеться заплатити ціну".

Гага стала запрошеною зіркою другого сезону, але деталі про її персонажа досі не розголошуються.