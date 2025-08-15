Netflix випустив трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
У трейлері другої частини другого сезону серіалу "Венздей", що вийде 3 вересня, зʼявляється Леді Гага та повертається директорка Вімс як "духовний провідник"
Трейлер опублікували на YouTube.
Netflix показав трейлер наступних чотирьох епізодів другого сезону "Венздей". У ньому повертається директорка Лариса Вімс, яку зіграла Гвендолін Крісті, яка померла у фіналі першого сезону.
У трейлері Венздей (Дженна Ортега) прокидається від коми, в яку вона впала після того, як Тайлер (Хантер Дуен) викинув її з вікна психіатричної лікарні "Віллоу Гілл". Вімс, одягнена як медсестра, вітає її: "Вставай, соня! Готова до купання?.
Раптом Венздей та Вімс опиняються у казковому відкритому просторі з дверима, які, здається, нікуди не ведуть, та масивною статуєю голови горгони з каміном у роті.
"Це не пекло, міс Адамс, але я розумію ваше збентеження", — каже Вімс.
"Якщо я не мертва, то чому ви тут?", - питає Венздей.
Вона чує у відповідь: "Тому що я твій новий духовний провідник. Сюрприз!"
Венздей нарешті пояснює Енід (Емма Маєрс), що вона в небезпеці після того, як приховувала це від неї під час першої частини. Коли вона каже, що Тайлер планує вбити їх обох, але що вона збирається все виправити, Енід відповідає: "Виправити? Ти причина, чому він втік".
З'являється Вімс і каже Венздей, що Енід має рацію, але Енід не може її бачити. Венздей, Енід та інші проходять через Невермор та Джерихон, а Вімс каже закадровим голосом: "Якщо ти не поспішиш, тобі нічого буде рятувати".
Трейлер закриває голос Леді Гаги, який промовляє: "Обережно, доведеться заплатити ціну".
Гага стала запрошеною зіркою другого сезону, але деталі про її персонажа досі не розголошуються.
- 6 серпня на Netflix вийшли перші серії комедійного серіалу в жанрі жахів "Венздей". Другу частину випустять 3 вересня.
- У серіалі також зʼявиться Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд, "легендарної вчительки Невермор, шляхи якої перетинаються з Венздей". Вона також випустить пісню Dead Dance, яка з'явиться у другому сезоні.
- Серіал "Венздей" вийшов у листопаді 2022 року. За перший тиждень його перегляди склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Лише за місяць "Венздей" набрав понад 1 млрд переглядів, ставши третім серіалом в історії Netflix з такими показниками.
- Зйомки другого сезону шоу почалися навесні 2024 року. Знімальний майданчик перенесли з Румунії до Ірландії.
- Минулого місяця Netflix показав новий трейлер другого сезону "Венздей", в якому донька Адамсів бачить екстрасенсорне видіння смерті подружки Енід і плаче чорними сльозами.
