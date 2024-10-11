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Покажуть фільми з кінофестивалів у Каннах та Венеції: оголосили конкурсні програми "Молодості"

Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2024 п'ятниця
15:11
Кіно

Організатори київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" оголосили фільми, які візьмуть участь у пʼяти конкурсних програмах

Зміст

Про це повідомили на сторінці кінофестивалю "Молодість" у facebook.

У Києві з 26 жовтня по 3 листопада пройде міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є єдиним в Україні з акредитацією міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF. У міжнародній програмі візьмуть участь стрічки-переможці та учасники кінофестивалів у Каннах, Локарно, Берлінале, Венеції та Карлових Варах.

У міжнародному конкурсі змагатимуться такі повнометражні фільми:

  • "Все, що ми уявляємо як світло" реж. Паял Кападіа (Індія, 2024);
  • "Необроблений діамант" реж. Аґат Рідінже (Франція, 2024);
  • "Брат на літо" реж. Йорен Молтер (Нідерланди, Бельгія, 2023);
  • "Токсик" реж. Сауле Бліувайте (Литва, 2024);
  • "Забій" реж. Адам Мартінец (Чеська Республіка, Словаччина, 2024);
  • "Ку Лі ніколи не плаче" реж. Фам Нґок Лан (В’єтнам, 2024);
  • "Крокуючи у воді" реж. Джіно Еванс (Сполучене Королівство, 2024);
  • "Медовий місяць" реж. Жанна Озірна (Україна, 2024);
  • "Новий рік, що так і не настав" реж. Богдан Мурешану (Румунія, 2024);
  • "Мовчання устриць" реж. Маркос Піментель (Бразилія, 2024).

Володар гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у $5 тис. і традиційну нагороду "Молодості" – "Скіфського оленя". Приз за найкращий фільм у кожній категорії міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., переможців також буде нагороджено статуеткою "Скіфський олень".

Як повідомили у пресслужбі кінофестивалю "Суспільне Культура", у студентському конкурсі змагатимуться: 

  • "Хаос, який лишився позаду", реж. Нікос Коліукос (Греція, 2023);
  • "Експерти у сфері помирання", реж. Мітчел Камарда (США, 2024);
  • "Стейк", реж. Кіараш Даґдар (Іран, 2023);
  • "Як метелик", реж. Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль, 2023);
  • "Маня!", реж. Лєна Яворська (Польща, 2023);
  • "Бася: три короткі історії", реж. Матеуш П'єтрак (Польща, 2023);
  • "Татова подряпинка", реж. Єгор Гармаш (Україна, 2024);
  • "Теніс Мортіс" реж. Міхал Луковіч (Польща, 2024);
  • "Лише ненадовго", реж. Хоу Цзункунь (Китай, 2023);
  • "Антологія річної риби", реж. Вєєра Ламінпаа (Фінляндія, 2024);
  • "Відбиток пам'яті", реж. Дарія Нашубська (Україна, 2024);
  • "А якщо я ніколи не прокинуся", реж. Їцинг Ху (США, 2023);
  • "Фотографія 1", реж. Оскар Сіммонс (Сполучене Королівство, 2024);
  • "Скоринка", реж. Єнс Кевін Ґеорґ (Німеччина, 2023);
  • "Кімнати, які ми ділимо", реж. Надія Хатимлянська (Україна, Німеччина, 2023).

Короткометражний конкурс:

  • "Де Сесіль?", Естер Жузо (Франція, 2024);
  • "Лінія життя", Єлле Крінгс (Нідерланди, 2024);
  • "Тут помер олень", Джон Джордано (Італія, 2023);
  • "Чемпіони", Ашер та Аарон Ґольденберґи (США, 2024);
  • "Мости, які ми перетинаємо", Айріс ван Донґен (Сполучене Королівство, 2023);
  • "Пансіон "Олдтаун", Давід Вермандер (Бельгія, 2024);
  • "Ми хочемо жити тут", Александрина Туркан (Україна, 2023);
  • "Гарний хлопчик", Колін Расcел (США, 2024);
  • "Моє серце навиворіт", Сара Ґуре (Бельгія, 2024);
  • "82-92", реж. Лаура Мендельзон (Аргентина, 2023);
  • "Говорячи про рожевий", Шарлотте Марія (Нідерланди, 2023);
  • "Смерть актора", реж. Амбруаз Рато (Франція, 2024);
  • "Останній дубль", реж. Брайян Фостер (США, 2023);
  • "Ванна з піною", Адріана Ракасан (Румунія, 2024).

Документальний конкурс:

  • "Квіти України", Аделіна Борець (Польща, Україна, 2024);

  • "Доморощені", Майкл Премо (США, 2024);
  • "Біллі", Лоренс Коте-Коллінз (Канада, 2024);
  • "Що тобі снилось вчора вночі, Параджанове?", Фараз Фешаракі (Німеччина, 2024);
  • "Фестиваль молодого кіно", Ів-Марі Май (Франція);
  • "Назавжди", Федеріко Барасі (Італія, 2024);
  • "Рівербум", Клод Бехтольд (Швейцарія, 2023);
  • "Проти вітру", Ванья Тернер (Греція, 2024);
  • "Для кого я посміхаюсь?", Ева Меґі (Естонія, 2023);
  • Ride the Line, Ігор Волочій (Україна, 2024).

Teen Screen:

  • "Юні серця", Ентоні Схатеман (Бельгія, 2024);
  • "Переможці", Золеен Юсеф (Німеччина, 2024);
  • "Маленька Джо і старий", Патріс Сове (Канада, 2024);
  • "Обачний Арнольд і камінь щастя", Aрто Халонен (Фінляндія, 2023);
  • "Сестри хаосу та пінгвін Пол", Дом’єн Хойґе (Бельгія, Нідерланди, 2023);
  • "Королеви", Клаудія Рейніке (Швейцарія, Перу, Іспанія, 2024);
  • "Ґіна", Ульріке Кофлер (Австрія, 2024).

Теги:
Культура
кінофестиваль
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