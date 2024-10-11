Покажуть фільми з кінофестивалів у Каннах та Венеції: оголосили конкурсні програми "Молодості"

Про це повідомили на сторінці кінофестивалю "Молодість" у facebook.

У Києві з 26 жовтня по 3 листопада пройде міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є єдиним в Україні з акредитацією міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF. У міжнародній програмі візьмуть участь стрічки-переможці та учасники кінофестивалів у Каннах, Локарно, Берлінале, Венеції та Карлових Варах.

У міжнародному конкурсі змагатимуться такі повнометражні фільми:

"Все, що ми уявляємо як світло" реж. Паял Кападіа (Індія, 2024);

"Необроблений діамант" реж. Аґат Рідінже (Франція, 2024);

"Брат на літо" реж. Йорен Молтер (Нідерланди, Бельгія, 2023);

"Токсик" реж. Сауле Бліувайте (Литва, 2024);

"Забій" реж. Адам Мартінец (Чеська Республіка, Словаччина, 2024);

"Ку Лі ніколи не плаче" реж. Фам Нґок Лан (В’єтнам, 2024);

"Крокуючи у воді" реж. Джіно Еванс (Сполучене Королівство, 2024);

"Медовий місяць" реж. Жанна Озірна (Україна, 2024);

"Новий рік, що так і не настав" реж. Богдан Мурешану (Румунія, 2024);

"Мовчання устриць" реж. Маркос Піментель (Бразилія, 2024).

Володар гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у $5 тис. і традиційну нагороду "Молодості" – "Скіфського оленя". Приз за найкращий фільм у кожній категорії міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., переможців також буде нагороджено статуеткою "Скіфський олень".

Як повідомили у пресслужбі кінофестивалю "Суспільне Культура", у студентському конкурсі змагатимуться:

"Хаос, який лишився позаду", реж. Нікос Коліукос (Греція, 2023);

"Експерти у сфері помирання", реж. Мітчел Камарда (США, 2024);

"Стейк", реж. Кіараш Даґдар (Іран, 2023);

"Як метелик", реж. Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль, 2023);

"Маня!", реж. Лєна Яворська (Польща, 2023);

"Бася: три короткі історії", реж. Матеуш П'єтрак (Польща, 2023);

"Татова подряпинка", реж. Єгор Гармаш (Україна, 2024);

"Теніс Мортіс" реж. Міхал Луковіч (Польща, 2024);

"Лише ненадовго", реж. Хоу Цзункунь (Китай, 2023);

"Антологія річної риби", реж. Вєєра Ламінпаа (Фінляндія, 2024);

"Відбиток пам'яті", реж. Дарія Нашубська (Україна, 2024);

"А якщо я ніколи не прокинуся", реж. Їцинг Ху (США, 2023);

"Фотографія 1", реж. Оскар Сіммонс (Сполучене Королівство, 2024);

"Скоринка", реж. Єнс Кевін Ґеорґ (Німеччина, 2023);

"Кімнати, які ми ділимо", реж. Надія Хатимлянська (Україна, Німеччина, 2023).

Короткометражний конкурс:

"Де Сесіль?", Естер Жузо (Франція, 2024);

"Лінія життя", Єлле Крінгс (Нідерланди, 2024);

"Тут помер олень", Джон Джордано (Італія, 2023);

"Чемпіони", Ашер та Аарон Ґольденберґи (США, 2024);

"Мости, які ми перетинаємо", Айріс ван Донґен (Сполучене Королівство, 2023);

"Пансіон "Олдтаун", Давід Вермандер (Бельгія, 2024);

"Ми хочемо жити тут", Александрина Туркан (Україна, 2023);

"Гарний хлопчик", Колін Расcел (США, 2024);

"Моє серце навиворіт", Сара Ґуре (Бельгія, 2024);

"82-92", реж. Лаура Мендельзон (Аргентина, 2023);

"Говорячи про рожевий", Шарлотте Марія (Нідерланди, 2023);

"Смерть актора", реж. Амбруаз Рато (Франція, 2024);

"Останній дубль", реж. Брайян Фостер (США, 2023);

"Ванна з піною", Адріана Ракасан (Румунія, 2024).

Документальний конкурс:

"Квіти України", Аделіна Борець (Польща, Україна, 2024);

"Доморощені", Майкл Премо (США, 2024);

"Біллі", Лоренс Коте-Коллінз (Канада, 2024);

"Що тобі снилось вчора вночі, Параджанове?", Фараз Фешаракі (Німеччина, 2024);

"Фестиваль молодого кіно", Ів-Марі Май (Франція);

"Назавжди", Федеріко Барасі (Італія, 2024);

"Рівербум", Клод Бехтольд (Швейцарія, 2023);

"Проти вітру", Ванья Тернер (Греція, 2024);

"Для кого я посміхаюсь?", Ева Меґі (Естонія, 2023);

Ride the Line, Ігор Волочій (Україна, 2024).

Teen Screen:

"Юні серця", Ентоні Схатеман (Бельгія, 2024);

"Переможці", Золеен Юсеф (Німеччина, 2024);

"Маленька Джо і старий", Патріс Сове (Канада, 2024);

"Обачний Арнольд і камінь щастя", Aрто Халонен (Фінляндія, 2023);

"Сестри хаосу та пінгвін Пол", Дом’єн Хойґе (Бельгія, Нідерланди, 2023);

"Королеви", Клаудія Рейніке (Швейцарія, Перу, Іспанія, 2024);

"Ґіна", Ульріке Кофлер (Австрія, 2024).