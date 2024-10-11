Покажуть фільми з кінофестивалів у Каннах та Венеції: оголосили конкурсні програми "Молодості"
Організатори київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" оголосили фільми, які візьмуть участь у пʼяти конкурсних програмах
Про це повідомили на сторінці кінофестивалю "Молодість" у facebook.
У Києві з 26 жовтня по 3 листопада пройде міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є єдиним в Україні з акредитацією міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF. У міжнародній програмі візьмуть участь стрічки-переможці та учасники кінофестивалів у Каннах, Локарно, Берлінале, Венеції та Карлових Варах.
У міжнародному конкурсі змагатимуться такі повнометражні фільми:
- "Все, що ми уявляємо як світло" реж. Паял Кападіа (Індія, 2024);
- "Необроблений діамант" реж. Аґат Рідінже (Франція, 2024);
- "Брат на літо" реж. Йорен Молтер (Нідерланди, Бельгія, 2023);
- "Токсик" реж. Сауле Бліувайте (Литва, 2024);
- "Забій" реж. Адам Мартінец (Чеська Республіка, Словаччина, 2024);
- "Ку Лі ніколи не плаче" реж. Фам Нґок Лан (В’єтнам, 2024);
- "Крокуючи у воді" реж. Джіно Еванс (Сполучене Королівство, 2024);
- "Медовий місяць" реж. Жанна Озірна (Україна, 2024);
- "Новий рік, що так і не настав" реж. Богдан Мурешану (Румунія, 2024);
- "Мовчання устриць" реж. Маркос Піментель (Бразилія, 2024).
Володар гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у $5 тис. і традиційну нагороду "Молодості" – "Скіфського оленя". Приз за найкращий фільм у кожній категорії міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., переможців також буде нагороджено статуеткою "Скіфський олень".
Як повідомили у пресслужбі кінофестивалю "Суспільне Культура", у студентському конкурсі змагатимуться:
- "Хаос, який лишився позаду", реж. Нікос Коліукос (Греція, 2023);
- "Експерти у сфері помирання", реж. Мітчел Камарда (США, 2024);
- "Стейк", реж. Кіараш Даґдар (Іран, 2023);
- "Як метелик", реж. Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль, 2023);
- "Маня!", реж. Лєна Яворська (Польща, 2023);
- "Бася: три короткі історії", реж. Матеуш П'єтрак (Польща, 2023);
- "Татова подряпинка", реж. Єгор Гармаш (Україна, 2024);
- "Теніс Мортіс" реж. Міхал Луковіч (Польща, 2024);
- "Лише ненадовго", реж. Хоу Цзункунь (Китай, 2023);
- "Антологія річної риби", реж. Вєєра Ламінпаа (Фінляндія, 2024);
- "Відбиток пам'яті", реж. Дарія Нашубська (Україна, 2024);
- "А якщо я ніколи не прокинуся", реж. Їцинг Ху (США, 2023);
- "Фотографія 1", реж. Оскар Сіммонс (Сполучене Королівство, 2024);
- "Скоринка", реж. Єнс Кевін Ґеорґ (Німеччина, 2023);
- "Кімнати, які ми ділимо", реж. Надія Хатимлянська (Україна, Німеччина, 2023).
Короткометражний конкурс:
- "Де Сесіль?", Естер Жузо (Франція, 2024);
- "Лінія життя", Єлле Крінгс (Нідерланди, 2024);
- "Тут помер олень", Джон Джордано (Італія, 2023);
- "Чемпіони", Ашер та Аарон Ґольденберґи (США, 2024);
- "Мости, які ми перетинаємо", Айріс ван Донґен (Сполучене Королівство, 2023);
- "Пансіон "Олдтаун", Давід Вермандер (Бельгія, 2024);
- "Ми хочемо жити тут", Александрина Туркан (Україна, 2023);
- "Гарний хлопчик", Колін Расcел (США, 2024);
- "Моє серце навиворіт", Сара Ґуре (Бельгія, 2024);
- "82-92", реж. Лаура Мендельзон (Аргентина, 2023);
- "Говорячи про рожевий", Шарлотте Марія (Нідерланди, 2023);
- "Смерть актора", реж. Амбруаз Рато (Франція, 2024);
- "Останній дубль", реж. Брайян Фостер (США, 2023);
- "Ванна з піною", Адріана Ракасан (Румунія, 2024).
Документальний конкурс:
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"Квіти України", Аделіна Борець (Польща, Україна, 2024);
- "Доморощені", Майкл Премо (США, 2024);
- "Біллі", Лоренс Коте-Коллінз (Канада, 2024);
- "Що тобі снилось вчора вночі, Параджанове?", Фараз Фешаракі (Німеччина, 2024);
- "Фестиваль молодого кіно", Ів-Марі Май (Франція);
- "Назавжди", Федеріко Барасі (Італія, 2024);
- "Рівербум", Клод Бехтольд (Швейцарія, 2023);
- "Проти вітру", Ванья Тернер (Греція, 2024);
- "Для кого я посміхаюсь?", Ева Меґі (Естонія, 2023);
- Ride the Line, Ігор Волочій (Україна, 2024).
Teen Screen:
- "Юні серця", Ентоні Схатеман (Бельгія, 2024);
- "Переможці", Золеен Юсеф (Німеччина, 2024);
- "Маленька Джо і старий", Патріс Сове (Канада, 2024);
- "Обачний Арнольд і камінь щастя", Aрто Халонен (Фінляндія, 2023);
- "Сестри хаосу та пінгвін Пол", Дом’єн Хойґе (Бельгія, Нідерланди, 2023);
- "Королеви", Клаудія Рейніке (Швейцарія, Перу, Іспанія, 2024);
- "Ґіна", Ульріке Кофлер (Австрія, 2024).
- Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолить іранський режисер Мохаммад Расулоф. На початку травня Расулофа засудили до восьми років ув'язнення, побиття батогами, штрафу та конфіскації майна.
- Але згодом стало відомо, що кінорежисер Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану, щоб уникнути тюремного увʼязнення.
- У Гамбурзі пройшов національний конкурс кінофестивалю "Молодість", найкращим фільмом стала стрічка режисерки Марини Вроди "Степне"
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