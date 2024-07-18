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Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"

18 липня, 2024 четвер
17:23
Кіно На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс

Раян Рейнольдс розповів, що йому довелося відмовитися від зарплатні на початку створення "Дедпула", щоб заплатити сценаристам Ретту Різу та Полу Верніку за перебування на знімальному майданчику

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Про це пише Variety.

Напередодні виходу супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" продюсер, сценарист і виконавець головної ролі Раян Рейнольдс пригадав, як починався шлях франшизи про супергероїв з рейтингом R.

Перший фільм "Дедпул" стартував на 20th Century Fox після 10 років роботи Рейнольдса над ним. Він навіть заплатив із власної кишені за те, щоб його сценаристи Ретт Різ і Пол Вернік були на знімальному майданчику.

"Коли "Дедпул" нарешті отримав зелене світло, жодна частина мене не думала, що це буде успіх. Я навіть відмовився від того, щоб мені платили за зйомки фільму, лише щоб повернути його на екран. Моїх співавторів сценарію Ретта Різа та Пола Верніка не допускали на знімальний майданчик, тож я взяв невелику зарплату, яка в мене залишилася, і заплатив їм за те, щоб вони були зі мною на знімальному майданчику", - пригадав Рейнольдс.

Він зізнався, що вважає, що створення цього фільму було уроком.

"Я вважаю, що одним із головних ворогів творчості є забагато часу та грошей, а у фільму не було ні часу, ні грошей. Це справді сприяло зосередженню на характері, а не на видовищі, що трохи важче виконати у фільмі коміксів. Я просто був так захоплений кожною мікродеталлю цього, і я не відчував цього дуже довго", - зазначив актор і продюсер.

У 2016 році, коли в кінотеатрах стартував показ оригінального фільму "Дедпул", Різ і Вернік повідомили, що вони працювали над сценарієм з Рейнольдсом щонайменше шість років. 

"Це була справді основна творча команда з нас, Раяна та режисера Тіма Міллера. Fox, що цікаво, не платив би за те, щоб ми були на знімальному майданчику. Раян Рейнольдс заплатив зі своїх грошей, зі своєї кишені", - додали вони.

26 липня у прокат вийде "Дедпул і Росомаха".

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel.

"Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. 

Продюсер і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Дедпул і Росомаха" Раян Рейнольдс прокоментував чутки про те, що в стрічці знялася попзірка Тейлор Свіфт. 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
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