Убивство українки Гатчінс: на час суду над Болдвіном поліція посилить охорону будівлі

Про це пише TMZ.

Прессекретарка офісу шерифа округу Санта-Фе Деніз Вомак-Авіла повідомила, що поліція посилила охорону з міркувань обережності на час проведення суду над американським актором Алеком Болдвіном.

Вона уточнила, що актор спричинив такий резонанс, а сама справа викликала таке зацікавлення у ЗМІ, що було вирішено поставити додаткову охорону біля будівлі суду, а також на околицях, щоб підтримувати порядок і безпеку.

Вона не уточнювала, скільки саме правоохоронців було залучено. Проте наголосила, що присутність Болдвіна створює додаткові ризики. Актор мав багато суперечливих контактів із фотографами та громадянами, які намагалися його провокувати.

Вомак-Авіла також повідомила, що представникам ЗМІ, які бажають отримати місце в залі суду, заборонено розташовуватися в будівлі суду.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагає зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.