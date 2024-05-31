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"Він божевільний": Роберт Де Ніро порадів вироку Трампу та сподівається, що це вплине на вибори в США

31 травня, 2024 п'ятниця
16:17
Кіно Роберт де Ніро

Голлівудський актор Роберт Де Ніро назвав встановленням справедливості вирок експрезиденту США Дональду Трампу у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році

Зміст

Про це пише Variety.

Американський актор Роберт Де Ніро прибув на презентацію фільму "Езра. Неналежна поведінка", що проходила в Нью-Йорку. Спілкуючись із журналістами на червоному хіднику, актор, який зіграв у комедійній драмі режисера Тоні Голдвіна, прокоментував рішення суду присяжних, які визнали винним мільярдера Дональда Трампа за всіма 34 пунктами у справі фальсифікації ділової документації.

"Я думаю, що відбулася справедливість. Це лише частина загальної картини, тому я хочу бути дуже обережним", - зазначив Де Ніро.

Спершу він висловлював свої думки стримано. Утім, відповідаючи на питання, чи може, на його думку, це вплинути на президентські вибори, зауважив: "Я думаю, що так і буде. Це ніколи не повинно було доходити до цієї стадії. Я не хочу говорити, але я дуже засмучений цим. Я повинен щось сказати. Це моя країна. Цей чоловік хоче її знищити. Крапка. Він божевільний".

Однак актор наголосив, що побоюється за свою безпеку, адже робить багато критичних заяв про колишнього президента США. 

"Подумайте про це. Мене це ще більше злить, але я повинен боятися бути наляканим. І тому я сказав, що нас не залякати. Людям набридло, вони будуть давати відсіч. У цій країні це не про нас", – додав Де Ніро.

Раніше Роберт Де Ніро, відомий за ролями убивць і психопатів, заявляв, що ніколи б не зіграв Трампа, назвавши це занадто аморальним.

30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Дональда Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році. Експрезидент США став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин. Трамп, відомий своїми тривалими апеляціями на судові рішення проти нього, також, ймовірно, оскаржить вирок, що може значно відстрочити його вирок, призначений на 11 липня.

26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.


 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
Дональд Трамп
США
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