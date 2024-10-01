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Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" програла новий судовий процес

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2024 вiвторок
10:45
Кіно На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід

Суд залишив у силі вирок Ганні Гутьєррес-Рід, зброярці фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном, звинуваченій у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс 

Зміст

Про це пише Variety. 

30 вересня суддя залишив у силі обвинувачувальний вирок зброярки фільму "Іржа" Ганни Гутьєррес-Рід, встановивши, що приховані докази не змінили б результату судового розгляду. Раніше адвокати жінки попросили провести новий судовий розгляд на тій підставі, що сторона обвинувачення не передала суду висновок судово-медичної експертизи та інтерв'ю з постачальником зброї Сетом Кенні.

"Відповідач не довів, що існує розумна ймовірність того, що, якби докази були доступні, вони призвели б до іншого вердикту", — написала суддя Мері Марлоу Соммер.

Гутьєррес-Рід відбуває 18-місячне ув'язнення за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчінс, що сталося на зйомках фільму "Іржа" у жовтні 2021 року. На суді в Санта-Фе в лютому сторона обвинувачення стверджувала, що вона неправильно поводилася зі зброєю на знімальному майданчику і не змогла виявити бойову кулю перед тим, як зарядити її в пістолет Алека Болдвіна.

Болдвіна також звинуватили в ненавмисному вбивстві, але його справу закрили в середині судового розгляду в липні після того, як захист показав, що обвинувачення не змогло передати схованку куль. Команда захисту Гутьєррес-Рід сподівалася, що той самий аргумент допоможе у її справі. 

Вони стверджували, що прокурор Карі Морріссі продемонструвала випадковий підхід до своїх зобов’язань і вирішила не розголошувати звіт експерта, який демонструє "незрозумілі сліди інструментів" на пістолеті Болдвіна.

Але суддя зазначив, що експерт дійшов висновку, що сліди від інструментів не мали ніякого відношення до роботи вогнепальної зброї, а отже, ймовірно, не вплинули б на результат суду.

Гутьєррес-Рід все ще подає апеляцію на багатьох інших підставах. У вересні спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.

12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. 

Теги:
Культура
Кримінал
США
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