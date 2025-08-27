Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома

Про це пише Variety.

Британська акторка Софі Тернер, яка здобула славу у 13-річному віці завдяки ролі Санси Старк у серіалі "Гра престолів", висловила занепокоєння щодо дітей-акторів, затверджених на головні ролі в майбутньому серіалі HBO "Гаррі Поттер". В акторському складі є кілька відносно новачків, які гратимуть Гаррі (Домінік Маклафлін), Герміону (Арабелла Стентон) та Рона (Алістер Стаут) протягом наступних майже десяти років, оскільки кожен сезон шоу адаптує одну з семи книг серії Джоан Роулінг.

"Соціальні мережі стали дуже важливими в той час, як я почала зніматися в "Грі престолів", тому в мене було кілька років спокою та тиші, а потім мені довелося адаптуватися. Це мало такий глибокий вплив на моє психічне здоров'я — більше, ніж я можу вам передати. Неодноразово це мало не знищило мене", - сказала Тернер.

У цьому ключі вона згадала про акторів, затверджених у серіал "Гаррі Поттер".

"Я дивлюся на дітей, які ось-ось знімуться в новому "Гаррі Поттері". І мені просто хочеться обійняти їх і сказати: "Послухайте, все буде добре, але не наближайтеся [до соціальних мереж]. Продовжуйте дружити зі своїми домашніми друзями, продовжуйте жити вдома зі своєю родиною, переконайтеся, що ваші батьки вас супроводжують. Так важливо мати цю опору поруч із великими, божевільними речами, якими ви займаєтесь", - зазначила Тернер.

Під час пошуку акторів на ролі в серіалі "Гаррі Поттер" HBO провів 32 тис. дитячих прослуховувань після відкритого кастингу.

Що відомо про майбутній серіал "Гаррі Поттер"

У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.

Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.

У вересні 2024 року телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.

Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книжок.

14 квітня HBO офіційно оголосив імена шістьох дорослих акторів серіалу "Гаррі Поттер". Як і анонсувалося до того, британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу втілить професора Дамблдора.

Британський актор і комік Нік Фрост зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.

27 травня HBO затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. На роль Гаррі Поттера запросили Домініка Маклафліна, Герміони Ґрейнджер - Арабеллу Стентон, а Рона Візлі - Аластера Стаута.

На початку червня стали відомі імена акторів, які зіграють тітоньку Петунію та дядька Вернона Дурслів, на виховання яким віддали Гаррі Поттера після загибелі його батьків. А також оголосили акторів на ролі Моллі Візлі, Драко Малфоя, Люціуса Малфоя, Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл, Лаванди Браун і Корнеліуса Фаджа.

