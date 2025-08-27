Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
17:04
Кіно

Британська акторка Софі Тернер застерегла дітей, які зараз знімаються у новому серіалі HBO "Гаррі Поттер", від глибокого впливу соцмереж на психічне здоров'я у звʼязку з популярністю

Зміст

Про це пише Variety.

Британська акторка Софі Тернер, яка здобула славу у 13-річному віці завдяки ролі Санси Старк у серіалі "Гра престолів", висловила занепокоєння щодо дітей-акторів, затверджених на головні ролі в майбутньому серіалі HBO "Гаррі Поттер". В акторському складі є кілька відносно новачків, які гратимуть Гаррі (Домінік Маклафлін), Герміону (Арабелла Стентон) та Рона (Алістер Стаут) протягом наступних майже десяти років, оскільки кожен сезон шоу адаптує одну з семи книг серії Джоан Роулінг.

"Соціальні мережі стали дуже важливими в той час, як я почала зніматися в "Грі престолів", тому в мене було кілька років спокою та тиші, а потім мені довелося адаптуватися. Це мало такий глибокий вплив на моє психічне здоров'я — більше, ніж я можу вам передати. Неодноразово це мало не знищило мене", - сказала Тернер.

У цьому ключі вона згадала про акторів, затверджених у серіал "Гаррі Поттер".

"Я дивлюся на дітей, які ось-ось знімуться в новому "Гаррі Поттері". І мені просто хочеться обійняти їх і сказати: "Послухайте, все буде добре, але не наближайтеся [до соціальних мереж]. Продовжуйте дружити зі своїми домашніми друзями, продовжуйте жити вдома зі своєю родиною, переконайтеся, що ваші батьки вас супроводжують. Так важливо мати цю опору поруч із великими, божевільними речами, якими ви займаєтесь", - зазначила Тернер.

Під час пошуку акторів на ролі в серіалі "Гаррі Поттер" HBO провів 32 тис. дитячих прослуховувань після відкритого кастингу. 

Що відомо про майбутній серіал "Гаррі Поттер" 

У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.

Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.

У вересні 2024 року телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.

Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книжок. 

14 квітня HBO офіційно оголосив імена шістьох дорослих акторів серіалу "Гаррі Поттер". Як і анонсувалося до того, британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу втілить професора Дамблдора.

Британський актор і комік Нік Фрост зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.

27 травня HBO затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. На роль Гаррі Поттера запросили Домініка Маклафліна, Герміони Ґрейнджер - Арабеллу Стентон, а Рона Візлі - Аластера Стаута. 

На початку червня стали відомі імена акторів, які зіграють тітоньку Петунію та дядька Вернона Дурслів, на виховання яким віддали Гаррі Поттера після загибелі його батьків. А також оголосили акторів на ролі Моллі Візлі, Драко Малфоя, Люціуса Малфоя, Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл, Лаванди Браун і Корнеліуса Фаджа.
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Здоров'я
Шоу-бізнес
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
26 серпня, 2025 вiвторок
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Автор Роман Яворський
25 серпня, 2025 понедiлок
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
Київ
+21.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
18:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
18:16
Безробітні
Ваучери на навчання: Кабмін розширив перелік професій, які можна опанувати коштом держави
18:04
податки
Уряд підтримав законопроєкт про податки на доходи від Bolt, Glovo та інших платформ
18:01
OPINION
Чому Польща має заборонити і свій прапор
17:58
Уряд України
Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області
17:45
суд, санкції
Агент РФ, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років за ґратами
17:44
Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років
17:35
Ексклюзив
мобілізація
У ДПСУ розповіли, коли набере чинності постанова Кабміну та що потрібно для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років
17:35
ЗСУ
Від початку доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 76 боєзіткнень,— Генштаб
17:34
Данія
Данія викликала американського посла через інформацію про операції впливу США в Гренландії
17:19
Огляд
Starship із 10-го разу успішно злетів: прорив Маска на шляху до Марса чи лише чергова спроба. Пояснюємо
17:11
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, – розвідка
17:10
Аналітика
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Ракетний меч для спецоперацій – коли ми його матимемо
16:59
У Дію додали функцію реєстрації місця проживання в гуртожитку
16:55
OPINION
Якій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і підтримку
16:31
"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького
16:26
Анонс
Премія Василя Стуса 2025
Премія імені Василя Стуса 2025 року: імʼя лауреата стане відомим 11 вересня
16:25
ФСБ
У Криму ФСБ затримала чоловіка за публікації в telegram про вибух на Керченському мосту
16:14
отримати житло
ВПО, які позбулися житла через окупацію, отримають до 2 млн на купівлю нової оселі
16:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки, – аналітик Горбач
16:02
OPINION
Перший скандал Свириденко. Як премʼєрка спалилась на братові, який втік до Британії?
16:01
гривня тисяча гривень
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині
15:46
Новини компаній
На Прикарпатті за підтримки "Українських вертольотів" провели перший ветеранський марш-кидок Carpathian YOMP
15:42
на фото Юлія Свириденко в Данії
Свириденко здійснила перший закордонний візит на посаді очільниці уряду – до Данії
15:41
прикордонний контроль, перетин кордону
Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років
15:32
Оновлено
Кабмін
Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
15:17
Ексклюзив
нафтопровід "Дружба"
За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
15:12
Кароль Навроцький
Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
15:00
"Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням
14:38
Дональд Туск
Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ
14:27
Огляд
Богдан Ступка
Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
14:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД
14:04
OPINION
Візьми фломастер і напиши
14:00
Дмитро Пєсков
Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок
13:42
Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
13:40
Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026
13:19
китай
Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
13:07
Капітолій (Вашингтон)
США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT
12:59
Ексклюзив
ЗСУ
Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV