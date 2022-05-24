Про це пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd.

Згідно з ними, у травні в російському порту Козьміно завантажено 21 нафтовий вантаж. З них 20 – їде до Китаю.

Аналітики оцінюють потенційне зростання поставок у 20% у квітні та травні.

"Китай є охочим споживачем російської нафти, оскільки більшість інших покупців уникають її експорту через війну в Україні, а ESPO - один з найпривабливіших сортів нафти, частково через коротку відстань доставки", – пояснює агентство.

За його даними, Пекін домовляється з Москвою щодо поповнення своїх стратегічних запасів дешевою російською нафтою. Росія продає її зі значними знижками після того, як постійні покупці відвернулися від неї.

"Імпорт китайської нафти морським транспортом з Далекого Сходу Росії стрімко зростає", – сказала Емма Лі, аналітик Vortexa.

Нагадаємо, Німеччина вважає цілком досяжним запровадження ембарго на постачання нафти з Росії.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.

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