Про це повідомляє Reuters.

"З минулого року повітряні кулі США здійснили понад 10 незаконних польотів у повітряний простір Китаю без схвалення відповідних відомств КНР", — сказав Ван Веньбін на регулярному брифінгу в Пекіні у відповідь на запитання.

Зазначається, що речник не назвав кулі військовими чи шпигунськими й не надав ніяких подробиць. На запитання, як Китай відреагував на такі вторгнення у свій повітряний простір, Ван зазначив, що його відповідь була "відповідальною та професійною".

Міністерство оборони США наразі не відреагувало на коментар.