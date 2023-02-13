Китай заявив, що повітряні кулі США 10 разів незаконно перетинали повітряний простір країни
Речник МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що з початку 2022 року повітряні кулі США понад 10 разів без схвалення перетинали повітряний простір країни
Про це повідомляє Reuters.
"З минулого року повітряні кулі США здійснили понад 10 незаконних польотів у повітряний простір Китаю без схвалення відповідних відомств КНР", — сказав Ван Веньбін на регулярному брифінгу в Пекіні у відповідь на запитання.
Зазначається, що речник не назвав кулі військовими чи шпигунськими й не надав ніяких подробиць. На запитання, як Китай відреагував на такі вторгнення у свій повітряний простір, Ван зазначив, що його відповідь була "відповідальною та професійною".
Міністерство оборони США наразі не відреагувало на коментар.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження. У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест". Згодом США наклали на Китай санкції через "шпигунську кулю".
- 12 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити невідомий об'єкт над повітряним простором Канади.
- 12 лютого і поліція Китаю виявила на сході країни "непізнаний літаючий об'єкт" та повідомила, що планує збити його.
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