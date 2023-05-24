Ключова позиція Путіна - перемога не на фронті, а на виборах, - виконавчий директор Українського інституту майбутнього
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, що головна позиція російського президента Володимира Путіна, то перемога не на фронті, а на виборах
Цю думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт вважає, що диктатор Росії зайняв вичікувальну позицію.
"Можна чітко стверджувати, що у нього (Володимира Путіна, російського президента, - ред.) немає цілі. Ціль війни - це пошук цієї цілі. Це якщо абсолютно серйозно говорити, якщо говорити на що робить ставку - він зараз перебуває в режимі очікування. Він чекає, що Україна може помилитися, чекає перемоги Трампа на виборах у Штатах, чекає на чарівну зброю у вигляді ікони Рубльова, яку передали у храм Христа Спасителя", - пояснює Вадим Денисенко.
Путін воліє досягти суспільного визнання росіян і вкотре перемогти у виборчій гонитві.
"Якби це дивно не звучало, для нього насправді ключова задача 2023-2024 року - це не перемога на фронтах, це перемога на березневих виборах 2024 року. Вони для нього вкрай важливі. У наших широтах багато хто говорить про те, що він може накидати відсотків собі - це не правда. Йому потрібна реальна підтримка населення, до 60% мінімум. Бо він чітко пам'ятає війну Горбачов-Єльцин, у якій Горбачов програв тому, що не мав народної легітимності. Путіну потрібна народна легітимність", - додав виконавчий директор Українського інституту майбутнього.
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Президент РФ розуміє, що суспільство в цілому змирилося з тим, що відбувається на українському фронті й готове рухатися далі. Водночас росіяни не готові до поразки: "Тому він ще може продовжувати робити те, що він робить".
- Критика, з якою голова незаконної ПВК Вагнера Євген Пригожин виступає в сторону Міноборони РФ, і його міркування про ситуацію на фронті почали всерйоз турбувати найвище керівництво країни.
- Путін підтримав Шойгу у протистоянні з Пригожиним. Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
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