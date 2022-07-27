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Головна війна з Росією Колаборант Сальдо є законною ціллю для ЗСУ і буде ліквідований, - радник очільника МВС Геращенко
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Колаборант Сальдо є законною ціллю для ЗСУ і буде ліквідований, - радник очільника МВС Геращенко

27 липня, 2022 середа
09:02
війна з Росією

Радник очільника міністра МВС Антон Геращенко розповів, що колаборант Володимир Сальдо буде ліквідований Збройними силами України при першій можливості

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Колаборант Сальдо може просто не дожити до підозри та українського суду, оскільки він є законною ціллю для Збройних сил України. Як тільки буде відоме його місцеперебування, я думаю, що він буде ліквідований. Сьогодні є інформація, що він знаходиться в одній із лікарень міста. Тому, я думаю, що прийде час, коли він загине", - повідомив Геращенко.

Радник очільника МВС наголосив, що потрібно розрізняти людей, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами і тих, кого змусили.

"Кожен випадок співпраці з окупантами потрібно розбирати окремо. Оскільки є люди, яких змусили піти на співпрацю. Є люди, які вимушені. Українці на тимчасово окупованих територіях вимушені виживати", - додав він.

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