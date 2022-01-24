Коли ми стоїмо перед загрозою військових дій, влада повністю знищує українське іномовлення, - Княжицький
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що чинна влада України у знищує українське іномовлення
Про це він заявив під час брифінгу представників партії "ЄС" у Верховній Раді у понеділок, 24 січня, передає телеканал Еспресо.
"Наша фракція вимагає звіту всіх представників силових відомств, президента України, перед депутатами, перед українським народом в тій складній ситуації, яка склалася", - заявив він.
Княжицький додав, що безпека нашої країни - це не лише безпека військова і турбота про здоров'я і майбутнє громадян, а й інформаційна.
"Сьогодні ми стали свідками, як ганебно більшість зі "слуг народу" не підтримала наші законопроєкти під час погоджувальної ради, які стосувалися протидії фейкам. Їм невигідно боротися з фейками, тому що вони самі створюють фейки для побудови атворитарного режиму, - додав нардеп.
За його словами, натомість у порядку денному стоїть ще один законопроєкт, який нібито називається про переміщених осіб, який остаточно знищує українське іномовлення.
"Саме тоді, коли Українська держава має боротися з російськими провокаціями Russia Today, Спутников, з чужими інтерпретаціями того, що в нас відбувається, саме в цей час, коли ми стоїмо перед загрозою військових дій, українська влада повністю знищує українське іномовлення, натомість створює всупереч закону про українську мову, який так не любий Путіну і російкому агресору, всупереч закону про телебачення і радіомовлення, загальнонаціональний пропагандистський російський телеканал на території України", - сказав Княжицький.
Депутат закликав "не гратися" і не пробувати будувати маленькі автократичні держави, які потім стали б маріонетками агресора.
"Наше завдання - зробити інструменти для перемоги агресора і об'єднатися заради цього", - резюмував Княжицький.
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