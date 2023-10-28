Коли в Україні переводять годинники на зимовий час

Переводити годинник необхідно для заощадження електроенергії, а також вирівнювання діяльності людського організму в холодний період року, що супроводжується скороченою тривалістю світлої частини дня.

У постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року №509 наголошується безпосередньо на європейськості існування зимового часу.

"З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи", - можна прочитати на початку документа за підписом тогочасного прем'єра Євгена Марчука.

Відповідно, постановлялося "запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад".

Тобто, рівно о 04:00 неділі, 29 жовтня 2023 року, стрілки годинників слід перевести на одну годину назад й встановити час 03:00. Час на інтернетизованих електронних пристроях синхронізується автоматично.

Таким чином українці отримають "світліший" ранок та "темніший" вечір.

Де переходять на зимовий час, а де не переходять

Перехід на зимовий час діє в країнах ЄС, а на пострадянському просторі (окрім країн Балтії) - в Україні та Молдові. Цього правила також дотримуються Британія, Ірландія, США, майже уся Канада, а ще Ізраїль, Єгипет, Куба і Гаїті.

У вересні 2011 року, за президентства Віктора Януковича, було здійснено спробу відмовитися від переведення годинників на одну годину назад в останню неділю жовтня. Це уніфікувало б часові пояси Києва й Москви не лише за літнього, а й під час зимового періоду, оскільки росіяни на зимовий час не переходять. Одначе, через гостру реакцію на заході країни, де потреба у довшій тривалості світлої частини дня з огляду на географічні обставини відчувається сильніше, від такої ініціативи відмовилися.

8 лютого 2011 року переведення годинників для росіян скасував на той час керівник країни-агресорки Дмитро Медведєв.