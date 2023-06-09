Колишнє майно Ротенбергів передали до Фонду держмайна та приватизують

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 9 червня.

"Продовжуємо працювати над стягненням майна підсанкційних осіб. Сьогодні передаємо Фонду держмайна частку наближених до Путіна олігархів Ротенбергів у ТРЦ "Осеаn Рlaza". Актив згодом буде виставлено на продаж, кошти спрямуємо на відновлення. Далі будуть інші рішення, стягнення та конфіскації, – зазначила перша віцепрем’єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду в управління ФДМУ передано 66,65% частки ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" і 100% ТОВ "Авангард-Віларті", які є основними складовими в ланцюжку прав власності на ТРЦ "Осеаn Рlaza". Також уряд доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації зазначених активів і забезпечити зарахування до держбюджету коштів від їх продажу.

За оцінками СБУ, вартість вилучених активів становить 300 млн доларів США.

Що було раніше

20 жовтня 2022 року Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти низки російських олігархів і підприємств. У переліку були тисячі юридичних і фізичних осіб, серед яких були й Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги.

3 березня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкцій у вигляді стягнення активів у дохід держави Україна до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.

Рішення Вищого антикорупційного суду за цим позовом було ухвалено 20 березня 2023 року. ВАКС постановив конфіскувати активи Ротенберга, серед яких ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві. ТРЦ "Осеаn Рlaza" є одним з найбільших торговельно-розважальних центрів за площею. До широкомасштабного вторгнення, за оцінками рітейлерів та експертів, "Осеаn Рlaza" очолював рейтинг найбільш потужних ТРЦ України.