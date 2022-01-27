Коломойський є одним з інтересантів, щоб в САП не було незалежного очільника, - депутат Київради

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Якщо піднятись трішки вище - подивитись на правоохоронні органи, які у нас так називаються. То всі органи, крім НАБУ, підконтрольні Банковій. Що ДБР, що СБУ, що Офіс генпрокурора - вони виконують вказівки з Офісу (президента, - ред.) практично зразу, не сперечаючись, фактично віддають честь", - вважає Козак.



На його думку, без голови САП Національне антикорупційне бюро просто не може зробити нічого.



"Є кілька справ, зокрема справа Коломойського, які не рухаються, тому що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не може представляти ці справи в суді та інтересанти на серйозних посадах зацікавлені в тому, щоб цей конкурс затягувався. Щодо Коломойського - 1 березня проти нього починається суд у Великій Британії і дуже зручно для нього в цей момент повідомити, що в Україні проти нього немає жодних слідчих дій, підозр. А НАБУ має підозри по Коломойському, але не може представити їх. Дуже багато інтересантів затягнути цю справу", - підсумував депутат Київради.





Нагадаємо, 21 грудня 2021 року комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів заявив, що оскаржить результат відбору. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.

П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

12 січня 2022 року стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідкладно призначити голову САП.