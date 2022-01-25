Блінкен закликав невідкладно призначити голову САП

Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.



"Президент Зеленський продовжує просувати важливі реформи, включаючи останні кроки щодо судової реформи, незважаючи на зовнішні виклики та тиск, з якими він стикається. У зв'язку з цим я хотів би закликати відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір", - сказав Блінкен.



Водночас у посольстві прокоментували процес обрання керівника САП та зазначили, що комісія повинна "дотримуватися розроблених нею правил і протистояти корупційним силам, підтримуючи чесність процесу".



Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП. Конкурсна комісія має дотримуватися розроблених нею правил і протистояти корупційним силам, підтримуючи чесність процесу. pic.twitter.com/6wSAlzPaE1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 25, 2022

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів заявив, що оскаржить результат відбору. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.

"Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП.

П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

12 січня стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців



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