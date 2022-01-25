Блінкен закликав невідкладно призначити голову САП
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідкладно призначити голову САП
Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.
"Президент Зеленський продовжує просувати важливі реформи, включаючи останні кроки щодо судової реформи, незважаючи на зовнішні виклики та тиск, з якими він стикається. У зв'язку з цим я хотів би закликати відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір", - сказав Блінкен.
Водночас у посольстві прокоментували процес обрання керівника САП та зазначили, що комісія повинна "дотримуватися розроблених нею правил і протистояти корупційним силам, підтримуючи чесність процесу".
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів заявив, що оскаржить результат відбору. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- "Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП.
- П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.
- 12 січня стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців
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