"Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП

Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.



"США закликає членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП", - йдеться у повідомленні.



У посольстві звернулися до комісії з проханням не піддаватися впливу ззовні та не зупиняти таким чином процес обрання керівника САП.



"Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - зазначили у посольстві США.



Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.

24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.



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