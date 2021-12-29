"Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відновити роботу
Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.
"США закликає членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП", - йдеться у повідомленні.
У посольстві звернулися до комісії з проханням не піддаватися впливу ззовні та не зупиняти таким чином процес обрання керівника САП.
"Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - зазначили у посольстві США.
- Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
- У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.
- Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.
- 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
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