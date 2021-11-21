"Колос" у більшості переміг "Десну" в чемпіонаті України
У 15-му турі чемпіонату України з футболу "Колос" у гостях переграв "Десну", яка майже весь другий тайм грала у меншості
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Чернігові "Десна" на початку другого тайму залишилася у меншості через вилучення Євгена Селіна.
"Колос" скористався чисельною перевагою на 67-й хвилині, коли забив Ніка Січінава.
"Колос" переміг "Десну" 1:0, набрав 14 очок та піднявся на 14-те місце. "Десна" з 21 пунктом - сьома.
Чемпіонат України
15-й тур
21 листопада
"Десна" - "Колос" 0:1
Гол: Січінава, 67
Вилучення: Селін, 53 - Каріока, 90+1
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
- "Шахтар" у суботу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Рухом".
- 21 листопада "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе