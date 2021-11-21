"Колос" у більшості переміг "Десну" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Чернігові "Десна" на початку другого тайму залишилася у меншості через вилучення Євгена Селіна.

"Колос" скористався чисельною перевагою на 67-й хвилині, коли забив Ніка Січінава.

"Колос" переміг "Десну" 1:0, набрав 14 очок та піднявся на 14-те місце. "Десна" з 21 пунктом - сьома.

Чемпіонат України

15-й тур

21 листопада

"Десна" - "Колос" 0:1

Гол: Січінава, 67

Вилучення: Селін, 53 - Каріока, 90+1

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb