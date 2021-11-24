"Колос" врятувався від поразки від "Миная" у перенесеному матчі 3-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився внічию 1:1. Данило Книш вивів "Минай" вперед на 50-й хвилині після того, як реалізував пенальті.



"Колос" зумів врятуватись від поразки лише в овертаймі. На 96-й хвилині Анатолій Нурієв приніс ковалівцям 1 бал.



Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.



За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).



На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 10 набраних балів. Закарпатський клуб ділить це місце з "Інгульцем", в якого один матч у запасі.



Чемпіонат України з футболу



3-й тур (перенесений матч)



24 листопада



"Минай" - "Колос" 1:1



Голи: Книш, 50 (пен.) - Нурієв, 90+6

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