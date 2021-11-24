"Колос" врятувався від поразки від "Миная" у перенесеному матчі 3-го туру УПЛ
У перенесеному матчі 3-го туру УПЛ закарпатський "Минай" зіграв внічию з "Колосом" з Ковалівки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию 1:1. Данило Книш вивів "Минай" вперед на 50-й хвилині після того, як реалізував пенальті.
"Колос" зумів врятуватись від поразки лише в овертаймі. На 96-й хвилині Анатолій Нурієв приніс ковалівцям 1 бал.
Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.
За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).
На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 10 набраних балів. Закарпатський клуб ділить це місце з "Інгульцем", в якого один матч у запасі.
Чемпіонат України з футболу
3-й тур (перенесений матч)
24 листопада
"Минай" - "Колос" 1:1
Голи: Книш, 50 (пен.) - Нурієв, 90+6
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
- "Шахтар" у суботу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Рухом".
- 21 листопада "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
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