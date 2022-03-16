Комендантська година у Києві – дієвий спосіб протидіяти диверсантам, – перший заступник голови КМДА
Микола Поворозник наголосив, що на час комендантської години у місті не працюють магазини, комунальний транспорт, метро чи аптеки
"Вважаймо, що комендантська година – це ніч. Всі вдома, нічого не працює. Рух дозволений лише за перепустками або до укриття", – наголосив він в етері Espreso.TV.
Читайте також: "Зберігайте спокій, Київ насправді захищений та озброєний": боєць київської ТрО
Поворозник зауважив, що запроваджена у Києві комендантська година – це спосіб протидіяти диверсійним групам: "Це дієвий метод, щоб навести лад з ДРГ", – сказав він.
Читайте також: Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень
"На час комендантської години людям не можна виходити з домівок, за винятком пересування до укриття. Якщо ж людину зупинять на вулиці в час комендантської години, то перевірять документи та доправлять до поліцейського відділку – це найкращий сценарій, проте може бути й гірший, на жаль", – наголосив Поворозник.
Читайте також: Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе