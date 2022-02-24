Комендантська година: як вона працюватиме у Києві
У Національній поліції України прояснили для громадян, як працюватиме комендантська година
Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції України.
По Україні на в’їздах/виїздах з населених пунктів встановлені блок-пости. Поліцейські змушені перевіряти документи осіб, зупиняти транспортні засоби, а також проводити огляд речей та автомобілів. Важливо, що міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.
"Комендантська година - необхідний захід в умовах активної воєнної фази агресії РФ проти України. Впроваджується задля посилення правопорядку та безпеки людей. Закликаємо усіх неухильно дотримуватися діючих обмежень. Разом із тим нагадуємо, що потрібно бути готовими до екстренної евакуації в будь-який момент. В разі спрацювання сирени терміново перейти до місць укриття", - наголошують у Нацполіції.
Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години. У Києві та області: з 22:00 - до 7:00
В Урядовий квартал Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, які внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме документи цих осіб та проводитиме їх огляд.
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