Комісія Україна-НАТО збереться на термінове засідання через визнання Росією "Л/ДНР"

Про це йдеться на сторінці місії України при НАТО у Facebook.



"На запит України сьогодні скликається надзвичайне засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів через незаконні дії Росії", - зазначається в повідомленні.



Комісія планує обговорити, що може зробити НАТО для подальшої підтримки України.



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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над питанням розриву дипломатичних відносин з РФ.