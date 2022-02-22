Комісія Україна-НАТО збереться на термінове засідання через визнання Росією "Л/ДНР"
У вівторок, 22 лютого, скликається надзвичайне засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів через незаконні дії Росії
Про це йдеться на сторінці місії України при НАТО у Facebook.
"На запит України сьогодні скликається надзвичайне засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів через незаконні дії Росії", - зазначається в повідомленні.
Комісія планує обговорити, що може зробити НАТО для подальшої підтримки України.
- Нагадаємо, що Держдума Росії одноголосно ухвалила рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР", які вступають в дію з вівторка.
- 22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в країні введуть воєнний стан, однак висловив надію, що цього не станеться.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над питанням розриву дипломатичних відносин з РФ.
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