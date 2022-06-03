Комунікація з полоненими "азовцями" здійснюється через розвідку, - Денис Монастирський
Комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" підтримують українські розвідники
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", — розповів глава МВС.
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