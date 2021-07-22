“Комусь був потрібен еталон політичного цинізму”: ОПУ про позов РФ проти України в ЄСПЛ

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді".

"По-перше, керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському - все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він у вигляді подібних дій Росії. По-друге, у цієї скарги Росії до ЄСПЛ немає жодної юридичної перспективи та практичного сенсу, окрім суто пропагандистського”, - наголосив він.

Подоляк зауважив, що з кожного телеприймача в РФ тепер щоденно “істерично лунатиме перелік "звинувачень", "доказів", поданих ЄСПЛ”.

“Парадокс в тому, що РФ вигідна будь-яка істерія в цьому випадку - негативне рішення проти РФ дозволить їм розпочати іншу пропагандистську кампанію - вже по дискредитації самого ЄСПЛ", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Україна точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією.

"Це було би проти здорового глузду та міжнародно визнаних юридичних позицій". Росія, як держава-окупант, що контролює захоплені території, відповідальна повністю за ситуацію на цих територіях – від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу українських територій”, - повідомив Подоляк.

За його словами, в обгрунтуванні "скарги" Росії вказується також і те, що Північно-Кримський канал нібито є основним джерелом прісної води для мешканців Криму.

“Якщо за більш ніж 7 років окупації Криму в Генпрокуратурі Росії так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму – основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції. Абсолютно абсурдно також і те, що Росія намагається пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті – отримати вигоду через заходи забезпечення. Ще напевно ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть жодного шансу Росії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Росія позвалась проти України в ЄСПЛ. В російській генпрокуратурі заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "загибель мирного населення, придушення свободи слова і водна блокада Криму".

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