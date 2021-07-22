Росія позвалась проти України в ЄСПЛ: звинувачує в обстрілах своєї території, збитті "Боїнга" та ще по 8 статтях

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Генпрокуратуру РФ.



Як зазначають російські ЗМІ, - це перша в історії міждержавна скарга до Європейського суду з прав людини.



"Російська Федерація звернулася до Європейського Суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - заявили журналістам в Генпрокуратурі РФ.



У скарзі РФ відзначає, що влада України відповідальна "за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми, в тому числі мали місце на Майдані Незалежності в Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також в Донбасі в ході проведення так званої антитерористичної операції".



Москва також заявляє про "практику придушення свободи слова і переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи ЗМІ та інтернет-платформ, переслідування журналістів (російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян".



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Крім того, РФ звинувачує Україну у блокуванні "Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова".



У скарзі також згадується про "політику дискримінації російськомовного населення, витіснення використання російської мови з громадської сфери, перш за все, зі сфери середньої та вищої освіти і системи обслуговування споживачів", політику дискримінації російських компаній і підприємців, загибель людей, заподіяння шкоди здоров'ю і знищення майна в внаслідок обстрілу Збройними силами України суміжній території РФ.



РФ також звертає увагу ЄСПЛ на позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади. Також в скарзі йдеться про напади на дипломатичні, консульські та інші представництва РФ в країні.



"Скарга Російської Федерації містить докладний опис процесу неконституційної зміни влади на Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил, що стало основною причиною наступних масових порушень Конвенції (про права людини - ред.) і протоколів до неї", - заявили в Генпрокуратурі.