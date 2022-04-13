Концерн РРТ самостійно не міг вимкнути "Еспресо" з мережі Т2. Можливо, був дзвінок з урядового кварталу, - політичний експерт

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Станом на сьогодні я трактую вимкнення "Еспресо" з мережі Т2 як інформаційну диверсію. Розуміючи ієрархію, концерн РРТ не міг самостійно вимкнути мовлення вашого каналу без рішення суду, або ж окремого розпорядження, яке могло бути надане і з Офісу президента України. Така дія мусить мати аргументацію, пояснення, привʼязку до воєнного стану, певного указу тощо", - зазначив Антонюк.



Політичний експерт припускає, що міг бути телефонний дзвінок з урядового кварталу.



"Я все ж таки сподіваюся, що принаймні президент Зеленський ще раз перегляне своє оточення. Чи раптом у його оточенні під виглядом сьогоднішніх наших важких перемог, чи випадково у президента немає кротів, як це виявилось, до прикладу, в СБУ", - зауважив Олександр Антонюк.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".

Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.

Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає, що жодна війна не може виправдати створення фундаменту тоталітарної держави, а вимкнення телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" з мережі Т2 - це інформаційна диверсія.