Як повідомляє СБУ, корінний росіянин з Тверської області сам прийшов до них, щоб воювати з РФ на боці України, передає "Еспресо.TV".

"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України.

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