Корінний росіянин вирішив воювати проти РФ на боці України
Громадяни Росії починають усвідомлювати злочинність і диктатуру своєї влади
Як повідомляє СБУ, корінний росіянин з Тверської області сам прийшов до них, щоб воювати з РФ на боці України, передає "Еспресо.TV".
"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.
Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України.
- Нагадаємо, СБУ створила сервіс для збору даних про переміщення російських військ
- СБУ цілодобово знешкоджує ворожих агентів по всій території України
- "По 60 тис. рублів": російський військовий у полоні розповів, скільки Путін платить за війну в Україні. Відео
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе