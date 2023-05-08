Король Норвегії Гаральд потрапив до лікарні
Короля Норвегії Гаральда шпиталізували для лікування від інфекції
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву королівської родини
86-річний монарх перебуває у стабільному стані і залишиться в лікарні ще кілька днів. У понеділок король Гаральд мав взяти участь у церемонії в Осло, присвяченій закінченню Другої світової війни.
Гаральд V вступив на престол після смерті батька, Олафа V, у 1991 році.
- У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. З колегою Саулі Нііністьо він обговорив питання посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
- Під час візиту президент Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції 3 травня заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО та ЄС.
- Також 29 квітня уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни.
- 4 травня стало відомо, що Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе