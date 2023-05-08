Король Норвегії Гаральд потрапив до лікарні

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву королівської родини



86-річний монарх перебуває у стабільному стані і залишиться в лікарні ще кілька днів. У понеділок король Гаральд мав взяти участь у церемонії в Осло, присвяченій закінченню Другої світової війни.

Гаральд V вступив на престол після смерті батька, Олафа V, у 1991 році.