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Король Норвегії Гаральд потрапив до лікарні

8 травня, 2023 понедiлок
12:28
Світ Король Норвегії Харальд

Короля Норвегії Гаральда шпиталізували для лікування від інфекції

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву королівської родини

86-річний монарх перебуває у стабільному стані і залишиться в лікарні ще кілька днів. У понеділок король Гаральд мав взяти участь у церемонії в Осло, присвяченій закінченню Другої світової війни.

Гаральд V вступив на престол після смерті батька, Олафа V, у 1991 році.

  • У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. З колегою Саулі Нііністьо він обговорив питання посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
  • Під час візиту президент Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції 3 травня заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО та ЄС.
  • Також 29 квітня уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни.
  • 4 травня стало відомо, що Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою
Суспільство
політика
Норвегія
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