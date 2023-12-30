Країни Балтії та Польща можуть перетворитись на сіру зону безпеки НАТО, - державний секретар МО Польщі Залевський

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Російська Федерація хоче контролювати Україну. Хоче контролювати Білорусь. Але також довести до ситуації в якій країни центрально-східної Європи, ми тут говоримо про країни Балтії, але також про Польщу та інші країни, будуть вилучені з ефективного механізму функціонування НАТО, тобто будуть таким собі видом сірої зони безпеки. Звичайно ми на це не погоджуємося, бо як демократична країна, як країна в якій є верховенство права, хочемо, щоб ним також керувались у міжнародних відносинах і хочемо, щоб кожна держава мала на це право, щоб суверенно говорити про свої потреби". - вважає Залевський

За словами Залевського, наслідки атаки Росії на країни НАТО будуть катастрофічними

"Тому я вважаю, що ціллю Росії є контроль над Україною. По друге, це у певному вигляді фінляндизація центрально-східної Європи, ми на це не погоджуємося, не має жодного приводу аби це сталося. Ні поляки, ні інші народи центрально-східної Європи цього не хочуть і ніхто на Заході це серйозно не сприймає і не обмірковує. Членство в НАТО є членством, яке дає гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки. Я в це не вірю, нема такої можливості, щоб Путін ризикнув провокацією щодо країн НАТО. Наслідки для Росії були б катастрофічними, я не кажу про економічні наслідки, а про мілітарні наслідки", - додав він.