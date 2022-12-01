Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За його словами, міністри освіти, молоді, культури і спорту з 27 країн Європейського Союзу відреагували досить позитивно на ініціативу Мінкульту - 1% від їхніх національних бюджетів на культуру виділяти Україні щороку у 2023-2026 роках, щоб підтримати українських митців і українські інституції культури.

"Вони не очікували такого креативного підходу. Ми обговорюємо зараз варіанти координації зусиль стосовно того, яким чином допомога культурі буде надаватися під час війни", - сказав Ткаченко.

1% від 27 країн Європейського Союзу - це надзвичайний внесок у збереження української культури, вважає урядовець.

На зустрічі з європейськими міністрами йшлося і про генератори для закладів культури.

"Вже після зустрічі я отримав кілька повідомлень про те, що прийнято відповідальні рішення різних урядів, і генератори для закладів культури будуть надходити", - наголосив Ткаченко.

Бойкот російської культури став ще однією темою для обговорення на зустрічі в Брюсселі.

Український міністр зазначив: стосовно заборони російських телеканалів є вагомий поступ, а стосовно заборони російських артистів та російських інституцій є дискусія.

"Деякі наші колеги наполягають на тому, що інституції типу театрів є незалежні. Натомість колеги з найближчих дружніх країн реагують позитивно, бо розуміють, що російська культура - це така ж сама пропагандистська машина, як і медіа. Якщо ЄС вводить санкції проти російських медіа, так само мають бути введені санкції проти російських культурних діячів, тому що вони - вістря ракет, які розповсюджують війну в Європі", - наголосив Ткаченко.

Він також висловив сподівання, що публічна позиція, в тому числі у європейських ЗМІ, приведе до того, що "всяким нетребкам" не потрібно буде виступати на провідних сценах Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що Бельгія надасть 150 тис. євро на підтримку культурного сектору України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb