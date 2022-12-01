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Країни ЄС позитивно сприйняли ідею виділяти 1% бюджету на українську культуру, - Ткаченко

1 грудня, 2022 четвер
06:48
Культура Олександр Ткаченко

У 27 країнах ЄС позитивно відреагували на ініціативу виділяти на потреби культури України 1% від їхніх національних бюджетів на культуру

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За його словами, міністри освіти, молоді, культури і спорту з 27 країн Європейського Союзу відреагували досить позитивно на ініціативу Мінкульту - 1% від їхніх національних бюджетів на культуру виділяти Україні щороку у 2023-2026 роках, щоб підтримати українських митців і українські інституції культури.

"Вони не очікували такого креативного підходу. Ми обговорюємо зараз варіанти координації зусиль стосовно того, яким чином допомога культурі буде надаватися під час війни", - сказав Ткаченко.

1% від 27 країн Європейського Союзу - це надзвичайний внесок у збереження української культури, вважає урядовець.

На зустрічі з європейськими міністрами йшлося і про генератори для закладів культури.

"Вже після зустрічі я отримав кілька повідомлень про те, що прийнято відповідальні рішення різних урядів, і генератори для закладів культури будуть надходити", - наголосив Ткаченко.

Бойкот російської культури став ще однією темою для обговорення на зустрічі в Брюсселі.

Український міністр зазначив: стосовно заборони російських телеканалів є вагомий поступ, а стосовно заборони російських артистів та російських інституцій є дискусія.

"Деякі наші колеги наполягають на тому, що інституції типу театрів є незалежні. Натомість колеги з найближчих дружніх країн реагують позитивно, бо розуміють, що російська культура - це така ж сама пропагандистська машина, як і медіа. Якщо ЄС вводить санкції проти російських медіа, так само мають бути введені санкції проти російських культурних діячів, тому що вони - вістря ракет, які розповсюджують війну в Європі", - наголосив Ткаченко.

Він також висловив сподівання, що публічна позиція, в тому числі у європейських ЗМІ, приведе до того, що "всяким нетребкам" не потрібно буде виступати на провідних сценах Європейського Союзу.

  • Раніше стало відомо, що Бельгія надасть 150 тис. євро на підтримку культурного сектору України.

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