Кремінь розповів, чому в Україні досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону
З моменту набуття чинності в Україні закону про мову досі не штрафували його порушників
Про це розповів Тарас Кремінь у інтерв'ю Сегодня.
За словами уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня, відсутність штрафів - це результат проведення конструктивної роботи з людьми, що припустилися похибок.
"Станом на сьогодні жодного штрафу не накладено саме тому, що ми проводимо надзвичайно конструктивну роботу з людьми, які припустилися похибок. Це стосується сфери обслуговування, власників інтернет-магазинів, представників органів поліції, вчителів, лікарів, депутатів місцевих рад, які визнають, що порушення були, але на майбутнє обіцяють бути максимально толерантними і з повагою ставитися як до закону, так і до його виконання", - пояснив він.
Кремінь також розповів, як можна покарати порушника закону про мову.
"Для того, щоб оформити скаргу, її треба зафіксувати чи письмово, чи в аудіо-, чи у відеоспосіб. Законом визначено, що ми можемо складати акти про порушення. А у випадках, коли таких порушень протягом року буде кілька і вони матимуть системний характер, ми зможемо накладати штраф (5100-6800 грн)", - зазначив уповноважений з захисту державної мови.
- Нагадаємо, 15 травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .
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