Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Пригожина обмежений людський ресурс. Цей людський ресурс він зміг роздути завдяки зекам, зараз ці зеки закінчуються. У нього є базових 10-12 тис. вагнерівців, та за різними оцінками залишилось 10-15 тис. зеків. Йому більше нема де брати людей. Пригожин добре розуміє, що його зеків перемелють за наступний, умовно, місяць. Йому потрібно "накачати" рейтинг довіри до нього, щоб потім намагатися торгувати цим рівнем довіри. Це розуміють й у Кремлі", - підкреслив Денисенко.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього також додав, що в Кремлі проти Пригожина почалася велика гра по витісненню його.

"У Кремлі розуміють, що кількість його людей обмежена, що вони можуть повоювати ще місяць - два, а далі його по суті не стане. Почалася гра на виснаження Пригожина. Думаю, що Пригожин виступає проти Путіна. Пригожин розуміє, що система може знести його достатньо легко. Пригожин хоче добитися якихось гарантій від Путіна, але Путін не хоче з ним зустрічатися. Пригожин зараз нічого не може вдіяти, як тільки нагнітати ситуацію", - зазначив Денисенко.