Крим виглядає як авіаносець РФ зі щоденним збільшенням озброєння і зменшенням корінного населення, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю українським журналістам з Криму, передає пресслужба ОП.

За його словами, ідеологія "Кримської платформи" полягає в тому, щоб кожну тему робити актуальною у світі. Зокрема щодо питання мілітаризації Криму.

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості", – зазначив Зеленський.



Президент наголосив на важливості участі інших держав у відкритті "Кримської платформи".



"На сьогодні – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі "Кримської платформи", – повідомив він.

Зеленський вважає, що проти РФ мають бути санкції до повної деокупації українських територій.



"В цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які забирають щось чуже... Такі держави, як США, Німеччина, Франція, Велика Британія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників РФ та тимчасових чиновників у Криму, у яких є щось за кордоном. Ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони впроваджували такі санкції. Така політика дієва", – наголосив президент.

23 серпня 44 держави та організації будуть представлені на саміті "Кримської платформи".