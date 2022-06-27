Про це він це написав у Facebook.

"Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - зазначив Негаммер.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

Лікарі прооперували 7-річну дівчинку, яка травмувалась в результаті обстрілу, у неї було дві великі рани. Згодом з-під завалів деблокували тіло чоловіка

Згодом повітряні сили Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.