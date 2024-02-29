ДБР завершило розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство підтвердило, що депутат усупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

"Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що дівчина-пішохід перебігала дорогу, а водій не вжив заходів для зменшення швидкості й допустив наїзд на людину.

"Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини", - наголосили в ДБР.

Там зауважили, що нардеп систематично притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

"Зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - поінформували в ДБР.

Нардепу загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ДТП з Ніколаєнком

3 листопада 2023 року поліція повідомила, що на трасі Київ - Чоп у Житомирській області сталася ДТП, унаслідок якої на місці події загинула 18-річна дівчина. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

Пізніше нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив свою участь у смертельній ДТП та написав, що всіляко сприятиме слідчим діям і добровільно пройде всі необхідні експертизи.

"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - зазначив він.

Згодом Ніколаєнку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

9 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а 4 січня 2024 року змінили домашній арешт на особисте зобов'язання.