Нардепу Ніколаєнку, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині, змінили запобіжний захід
Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Андрієві Ніколаєнку, який на смерть збив на пішохідному переході 18-річну дівчину
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Ніколаєнку змінили запобіжний захід 29 грудня 2023 року. В ухвалі слідчого судді йдеться про зміну цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Нардеп зобов'язаний:
- не змінювати місце проживання й місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право виїзду з України.
Запобіжний захід обрано до 6 лютого 2024 року. При цьому прокурори мають намір подавати апеляцію на це рішення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про смертельну ДТП за участі нардепа Андрія Ніколаєнка
3 листопада 2023 року поліція повідомила, що на трасі Київ-Чоп у Житомирській області сталася ДТП, унаслідок якої на місці події загинула 18-річна дівчина. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.
Пізніше нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив свою участь у смертельній ДТП та написав, що всіляко сприятиме слідчим діям і добровільно пройде всі необхідні експертизи.
"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - зазначив він.
Згодом Ніколаєнку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.
9 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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