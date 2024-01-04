Нардепу Ніколаєнку, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині, змінили запобіжний захід

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Ніколаєнку змінили запобіжний захід 29 грудня 2023 року. В ухвалі слідчого судді йдеться про зміну цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Нардеп зобов'язаний:

не змінювати місце проживання й місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право виїзду з України.

Запобіжний захід обрано до 6 лютого 2024 року. При цьому прокурори мають намір подавати апеляцію на це рішення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про смертельну ДТП за участі нардепа Андрія Ніколаєнка

3 листопада 2023 року поліція повідомила, що на трасі Київ-Чоп у Житомирській області сталася ДТП, унаслідок якої на місці події загинула 18-річна дівчина. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

Пізніше нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив свою участь у смертельній ДТП та написав, що всіляко сприятиме слідчим діям і добровільно пройде всі необхідні експертизи.

"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - зазначив він.

Згодом Ніколаєнку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

9 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.